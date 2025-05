Carmela Barbato è l’ex moglie del noto cantautore Gigi D’Alessio, artista che sarà ospite nel programma tv Verissimo, in onda domenica 11 Maggio 2025. Carmela e Gigi D’Alessio hanno avuto una storia molto importante durata anni, il loro matrimonio sembrava essere inscalfibile ma dopo le cose sono cambiate. Andiamo a conoscerla meglio.

Carmela Barbato è stato il primo grande amore di Gigi D’Alessio, i due si sono conosciuti quando avevano 15 e 16 anni ed i due si sono sposati nel 1986. I due sembravano più uniti che mai e hanno avuto tre figli al quale sono molto legati, Ilaria, Claudio e Luca, ora cantante che si sta facendo conoscere nel mondo dello spettacolo come LDA.

Il loro matrimonio è durato fino al 2006 e la donna era sempre molto riservata, appariva davvero raramente accanto al marito ma i due sembravano molto uniti. Anche dopo il divorzio Carmela non si è rassegnata ed è apparsa molto unita all’ex marito, e il motivo del loro divorzio è ben noto a tutti ed è la cantante Anna Tatangelo.

Carmela Barbato e Gigi D’Alessio, i motivi del divorzio e i rapporti attuali tra la coppia

Carmela Barbato e Gigi D’Alessio hanno iniziato ad avere i primi problemi nel 2005, poi la coppia si è separata con Gigi D’Alessio che conobbe la cantate laziale. L’artista viveva un periodo difficile e conoscendo Anna i due si sono innamorati e poco dopo il cantante ha annunciato la separazione da Carmela.

In diverse circostanze Carmela Barbato ha parlato dell’addio a Gigi D’Alessio e ha sempre reputato Anna Tatangelo il vero motivo della rottura con Carmela e Gigi che sono comunque rimasti in buoni rapporti per il bene dei loro tre figli. La donna ha parlato cosi riguardo la fine della storia e ha svelato a DiPiù:

“Avevamo gli stessi valori, in particolare per quel che riguarda la famiglia. Preferivo quando Gigi era un musicista semplice e sconosciuto, c’era sincerità e complicità. Il troppo benessere ci ha distrutto”, la chiosa della donna. Successivamente anche Carmela Barbato ha vissuto qualche storia ma sempre con grande riserbo e anche recentemente hanno visto la donna protagonista in una nuova relazione.