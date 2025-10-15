Chi è Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio: un amore iniziato nel fiore degli anni e conclusosi dopo 20 anni di matrimonio e 3 figli.

Gigi D’Alessio non sfugge alla curiosità degli appassionati nel merito degli aneddoti, tra passato e attualità, riguardanti il mondo del gossip. Oggi vive una felice relazione con l’attuale compagna Denise Esposito ma in passato ha compiuto il grande passo del matrimonio con Carmela Barbato; sua ex moglie e forse primo grande amore del cantautore. Una liaison sbocciata in gioventù, quando entrambi erano giovanissimi e soprattutto innamorati.

Amici 25, Gigi D'Alessio colpito da Flavia: "Sei pazzesca"/ La sua reazione scatena i social

Un matrimonio durato 20 anni quello tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio, scandito dalla nascita di ben 3 figli: Claudio, Ilaria e Luca. Quest’ultimo segue la scia del padre nel mondo della musica, noto per le sue recenti partecipazioni prima ad Amici di Maria De Filippi e poi a Sanremo. Tornando però al rapporto con l’ex moglie, ha spesso destato la curiosità degli appassionati il motivo alla base del perchè Carmela Barbato e Gigi D’Alessio si sono lasciati.

Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio, frecciatine ad Amici 25: "La posso denunciare?"/ Cos'è successo in diretta

Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio: “Il nostro amore logorato dal successo…”

Per diversi anni si è vociferato della possibilità che il rapporto tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio avesse risentito del legame del cantautore con Anna Tatangelo, erroneamente e ingiustamente dipinta come una ‘sfascia-famiglie’. La cantante non ha infatti avuto nessuna complicità nel merito della rottura con l’ex moglie; la liaison è subentrata in un secondo momento a differenza di quanto raccontato per diverso tempo dalla stampa. La stessa Carmela Barbato – ex moglie di Gigi D’Alessio – è intervenuta di recente con dichiarazioni che mettono l’accento sul altre questioni alla base della rottura piuttosto che sulla complicità di Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio nuovo giudice di Amici 25?/ Dopo l’addio a The Voice i rumor insistono

“Lei non c’entra nulla”, raccontava in un’intervista recente Carmela Barbato – ex moglie di Gigi D’Alessio – riferendosi appunto ad Anna Tatangelo. “Il mio matrimonio era già finito; è stato il successo a rovinare tutto”. Dunque, pare che la notorietà del cantautore abbia intaccato la serenità del rapporto che durava da circa vent’anni portando entrambi verso la decisione di prendere strade diverse.