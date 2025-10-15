Chi è Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio: un amore iniziato nel fiore degli anni e conclusosi dopo 20 anni di matrimonio e 3 figli.
Gigi D’Alessio non sfugge alla curiosità degli appassionati nel merito degli aneddoti, tra passato e attualità, riguardanti il mondo del gossip. Oggi vive una felice relazione con l’attuale compagna Denise Esposito ma in passato ha compiuto il grande passo del matrimonio con Carmela Barbato; sua ex moglie e forse primo grande amore del cantautore. Una liaison sbocciata in gioventù, quando entrambi erano giovanissimi e soprattutto innamorati.
Un matrimonio durato 20 anni quello tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio, scandito dalla nascita di ben 3 figli: Claudio, Ilaria e Luca. Quest’ultimo segue la scia del padre nel mondo della musica, noto per le sue recenti partecipazioni prima ad Amici di Maria De Filippi e poi a Sanremo. Tornando però al rapporto con l’ex moglie, ha spesso destato la curiosità degli appassionati il motivo alla base del perchè Carmela Barbato e Gigi D’Alessio si sono lasciati.
Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio: “Il nostro amore logorato dal successo…”
Per diversi anni si è vociferato della possibilità che il rapporto tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio avesse risentito del legame del cantautore con Anna Tatangelo, erroneamente e ingiustamente dipinta come una ‘sfascia-famiglie’. La cantante non ha infatti avuto nessuna complicità nel merito della rottura con l’ex moglie; la liaison è subentrata in un secondo momento a differenza di quanto raccontato per diverso tempo dalla stampa. La stessa Carmela Barbato – ex moglie di Gigi D’Alessio – è intervenuta di recente con dichiarazioni che mettono l’accento sul altre questioni alla base della rottura piuttosto che sulla complicità di Anna Tatangelo.
“Lei non c’entra nulla”, raccontava in un’intervista recente Carmela Barbato – ex moglie di Gigi D’Alessio – riferendosi appunto ad Anna Tatangelo. “Il mio matrimonio era già finito; è stato il successo a rovinare tutto”. Dunque, pare che la notorietà del cantautore abbia intaccato la serenità del rapporto che durava da circa vent’anni portando entrambi verso la decisione di prendere strade diverse.