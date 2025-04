A passi veloci sta conquistando un pubblico sempre più smisurato; LDA – figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato – segue le orme paterne e sulla scia del cantautore sta scrivendo le prime pagine della sua carriera musicale. Più volte il papà ha sottolineato la sua soddisfazione, il suo orgoglio; sentimenti che riguarderanno ceetamente anche la mamma, Carmela Barbato – ex moglie di Gigi D’Alessio – che però si tiene ben lontana dalle luci della ribalta come tra l’altro già ai tempi della storia d’amore con il cantautore napoletano.

Ma chi è Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio e mamma di LDA? Come anticipato, non ha mai amato le vetrine mediatiche come tra l’altro sottolineato anche nel merito del matrimonio finito con il cantautore napoletano. In un’intervista del passato la donna ha infatti spiegato come, dopo l’ondata del successo da parte del suo ex marito, le ripercussioni abbiano intaccato anche la stabilità del rapporto sancendo appunto prima la separazione (2006) e poi il divorzio (2014).

Carmela Barbato, mamma di LDA ed ex moglie di Gigi D’Alessio: lontana dalla luce dei riflettori

La storia d’amore tra Carmela Barbato – mamma di LDA – e Gigi D’Alessio è stata ovviamente importante per entrambi. Un amore durato circa vent’anni e che, oltre al giovane cantante, è stato impreziosito dalla nascita di altri due figli: Claudio e Ilaria, entrambi più grandi di Luca.

Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio, sia prima che dopo il matrimonio con il cantautore si è sempre tenuta alla larga dalla luce dei riflettori; anche quando suo figlio ha iniziato a scrivere la sua carriera passando per Amici di Maria De Filippi. Ad oggi, non si hanno notizia di una nuova vita sentimentale; nessuna traccia di un nuovo compagno o marito, segno della volontà di evitare le ingerenze della cronaca rosa.

