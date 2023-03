Carmela Barbato e Anna Tatangelo, ex compagne Gigi D’Alessio/ Due grandi amori

Carmela Barbato e Anna Tatangelo: gli amori di Gigi D’Alessio

Carmela Barbato e Anna Tatangelo sono le ex compagne di Gigi D’Alessio. Due storie d’amore importanti per il cantautore napoletano: la prima con Carmela Barbato, la madre dei suoi tre figli Claudio, Ilaria e Luca. I due si sono sposati nel 1986, ma dopo vent’anni d’amore il matrimonio è naufragato e in tanti hanno visto in Anna Tatangelo la causa scatenante.

In quell’occasione è stata anche la ex moglie di Gigi D’Alessio ad alimentare il mondo del gossip lanciando delle accuse molto chiare verso la cantante di “Doppiamente fragili” dalle pagine di un settimanale: “Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi dice le cose che vuole e lei ripete. Ci siamo conosciuti che io avevo 15 anni e lui 16. Avevamo gli stessi valori, credevamo nella famiglia. Poi è arrivato il successo, tutto questo benessere. Preferivo quando era un musicista sconosciuto e vivevamo di cose semplici, di sincerità, di complicità. Il troppo benessere ci ha distrutto”.

Gigi D’Alessio ha lasciato Carmela Barbato per Anna Tatangelo?

Il gossip sulla fine del matrimonio tra Gigi D’Alessio e la ex moglie Carmela Barbato è stato al centro di tutti i settimanali. Anna Tatangelo, allora giovanissima, si è ritrovata in un vortice mediatico non indifferente che è stato spesso causa di malessere per la giovane artista. L’incontro tra D’Alessio e la Tatangelo è arrivato poco dopo la vittoria della cantante al Festival di Sanremo nella Sezione Giovani del Festival di Sanremo. I due poco dopo hanno collaborato insieme nel brano “Un nuovo bacio” ufficializzando il loro amore.

Una lunga storia durata 15 lunghi anni, tra tira e molla, suggellata anche dalla nascita di un figlio di nome Andrea. Purtroppo anche la loro storia è terminata e, molti anni dopo, è stata proprio la ex moglie Carmela Barbato a spezzare una lancia in favore della “rivale” Tatangelo dicendo: “a rovinare tutto con Gigi D’Alessio è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla”.











