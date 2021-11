Carmela Barbato e Anna Tatangelo, ex Gigi d’Alessio/ “Il successo l’ha rovinato”

Carmela Barbato e Anna Tatangelo sono le ex di Gigi D’Alessio. Con la prima il cantante è stato legato per tantissimi anni: un amore importante che ha spinto la coppia anche al matrimonio celebrato nel 1986. Dal loro matrimonio sono nati anche tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Purtroppo dopo tanti anni d’amore, il matrimonio è terminato nel 2006 con una bomba mediatica: la storia d’amore con Anna Tatangelo.

Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ Dolci messaggi sui social: dediche e...

A lanciare benzina sul fuoco in quegli anni è stata proprio la ex moglie di D’Alessio che dalle pagine di un noto settimanale puntò il dito contro la cantante di Sora: “Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi dice le cose che vuole e lei ripete. Ci siamo conosciuti che io avevo 15 anni e lui 16. Avevamo gli stessi valori, credevamo nella famiglia. Poi è arrivato il successo, tutto questo benessere. Preferivo quando era un musicista sconosciuto e vivevamo di cose semplici, di sincerità, di complicità. Il troppo benessere ci ha distrutto”.

Denise Esposito, fidanzata incinta Gigi D'Alessio/ "Lui è felice come un ragazzino"

Carmela Barbato e Anna Tatangelo: perchè è finita con Gigi D’Alessio?

Il successo è stato la rovina del matrimonio fra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio, ma anche l’arrivo di Anna Tatangelo nella vita del cantautore napoletano. I due, infatti, si conoscono poco dopo la vittoria di Anna Tatangelo al Festival di Sanremo nella Sezione Giovani del Festival di Sanremo e da quel momento cominciano anche a lavorare insieme. La storia d’amore con Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio diventa di dominio pubblico segnando per sempre la carriera della cantante etichettata dalla stampa come “la compagna di”. La differenza di età tra i due e il gossip nato intorno al loro amore non danno tregua ai due che si lasciano diverse volte.

Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ Li avrebbe presentati l'ex Gigi D'Alessio..

Tra un tira e molla però Gigi e Anna hanno anche un bambino tanto amato e voluto: Andrea. Purtroppo la loro storia arriva al capolinea dopo tanti ripensamenti e tante prove ed oggi la ex moglie Carmela Barbata è tornata a parlare del matrimonio col cantante difendendo proprio la Tatangelo: “a rovinare tutto è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA