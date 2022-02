Carmela Barbato e Anna Tatangelo, ex Gigi D’Alessio/ Una separazione che costa caro

Gigi D’Alessio ha iniziato da poco una nuova vita al fianco di Denise Esposito, avvocato di origine napoletana che l’ha reso papà per la quinta volta di Francesco. Almeno in un primo momento, però, secondo chi la conosce bene la notizia della gravidanza non sarebbe stata accolta in modo del tutto favorevole da Anna Tatangelo, la sua ultima ex da cui ha avuto un figlio che ha oggi dieci anni, Andrea. I rapporti tra i due, infatti, sembrano essersi notevolmente raffreddati nell’ultimo periodo.

Parzialmente diversa invece sembra essere la situazione con l’unica donna che ha sposato, Carmela Barbato, mamma dei suoi tre figli più grandi, Claudio (grazie a lui l’artista napoletano è già diventato nonno), Ilaria e Luca (alias LDA, oggi concorrente ad “Amici”). I contrasti che li aveva portati alla rottura nel momento in cui nella sua vita era entrata la cantante originaria di Sora sembrano essere un ricordo.

Carmela Barbato e Anna Tatangelo: il distacco da Gigi D’Alessio

L’ufficialità del legame tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è arrivata nel 2006, anno in cui lui era ancora sposato con Carmela Barbato. Il più piccolo dei loro tre figli era nato solo tre anni prima. Pur in mancanza di notizie ufficiali, sembra che l’ex moglie abbia chiesto un mantenimento piuttosto alto come forma di “risarcimento” per il tradimento subito. Secondo quanto indicato da momentodonna.it, sembra che lui versi a lei un assegno mensile da circa 15 mila euro.

Non solo, il cantante sembra sia chiamato anche a pagare alla ex consorte e ai figli le vacanze a vita, oltre ad averle destinato una delle sue abitazioni più belle, la villa di Posillipo.

Diversa è invece la situazione che si è creata con la collega originaria di Sora, che non è mai stata sposata con lui. L’addio definitivo tra loro è stato annunciato a marzo 2020, ma sembra che lui si occupi semplicemente del sostentamento del loro piccolo Andrea.



