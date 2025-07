Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D'Alessio: chi è la donna che per vent'anni è stata al fianco dell'artista partenopeo? Un lungo matrimonio felice

È durato venti anni il matrimonio di Gigi D’Alessio con Carmela Barbato, la donna che ha sposato da giovanissimo. I due sono convolati a nozze nel 1986 e sono rimasti insieme per venti anni, fino al 2006, quando poi l’artista napoletano si è legato ad Anna Tatangelo, la donna con la quale ha passato i successivi quindici anni. Il divorzio tra Gigi e Carmela è poi arrivato nel 2014.

Nel corso dei vent’anni di matrimonio, l’artista e la sua ex moglie hanno messo al mondo tre figli: Claudio, nato nel 1987, Ilaria, classe 1992 e infine Luca, nato nel 2003: quest’ultimo è anche conosciuto come LDA, cantante che ha preso parte nel 2021 ad Amici di Maria De Filippi.

Un grande amore quello tra la ex moglie di Gigi D’Alessio e l’artista, scoppiato quando erano appena adolescenti: lei aveva infatti 15 anni, lui 16. “Ci siamo conosciuti a casa di mio padre, e mi ricordo ancora come era vestito” ha raccontato Carmela Barbato in un’intervista su Rai 2 di sedici anni fa. “Oggi ricordo solo le cose belle, i momenti spontanei, e non i momenti brutti” ha raccontato ancora Carmela in quell’occasione.

Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio: “Aveva tanti sogni”

La ex moglie di Gigi D’Alessio è convolata a nozze quando aveva appena 17 anni, lui invece 18. Gigi non era ancora famoso quando è cominciata la loro storia d’amore ed è arrivato il loro matrimonio: “Lui aveva tanti sogni. Io ci credevo e ci credo ancora” ha raccontato sempre nella stessa intervista di sedici anni fa Carmela Barbato.

I due sono stati insieme per vent’anni, dal 1986 al 2006: nello stesso anno della separazione, Gigi ha annunciato la storia con Anna Tatangelo, che ha fatto soffrire non poco sia Carmela che i loro tre figli.

“Ci siamo sposati piccoli, quindi poteva succedere. Me ne sono fatta una ragione” ha raccontato Carmela Barbato, che negli anni ha perdonato Gigi. Oggi i due sono non soltanto genitori, ma anche nonni amorevoli di quattro nipoti.