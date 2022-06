Carmela Barbato, ex moglie Gigi D’Alessio/ Dopo la rottura sono in ottimi rapporti

Carmela Barbato, il matrimonio con Gigi D’Alessio

Carmela Barbato è la ex moglie di Gigi D’Alessio e madre dei figli: Claudio, Ilaria e Luca. Il primo matrimonio di Gigi D’Alessio è stato sicuramente importante e ha segnato la sua vita personale visto che dall’amore con la ex moglie, sposata nel 1986, sono nati i suoi primi tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. All’epoca D’Alessio era un cantante alla ricerca di successo e si sono conosciuti proprio a Napoli, la città dove entrambi sono nati. Il primo incontro tra i due è stato proprio nella capitale del sole: uno sguardo, quattro chiacchiere ed è scattata la scintilla. Gigi e Carmela si sono conosciuti, frequentati e innamorati. Nel 1986 la decisione di sposarsi e l’inizio di una bellissima vita coniugale e familiare suggellata dalla nascita di tre splendidi figli.

Poi arriva il successo: Gigi approda alla casa discografica Rca e poco dopo è tra i big del Festival di Sanremo dove conquista tutti con il brano “Non dirgli mai”. E’ il suo momento: D’Alessio è uno dei cantanti più richiesti del momento e collabora con una giovanissima Anna Tatangelo nel brano “Un nuovo bacio”. L’incontro con Anna Tatangelo cambia la sua vita.

Carmela Barbato: la crisi con l’ex marito Gigi D’Alessio dopo l’incontro con Anna Tatangelo

Il matrimonio tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato era già in crisi quando il cantautore napoletano incontra la giovanissima Anna Tatangelo, vincitrice della sezione Nuove Proposte del Festival della Canzone italiana di Sanremo. I due cominciano a collaborare insieme e conquistano le classificano con il brano “Un nuovo bacio”. Tra i due scatta anche l’amore tra mille polemiche per via della differenza d’età e per le dichiarazioni al vetriolo rilasciate alla stampa dalla ex moglie di D’Alessio. “Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete (…) Preferivo quando era un musicista sconosciuto e vivevamo di cose semplici” – disse la donna contro la giovanissima interprete di “Doppiamente fragili”.

In realtà il matrimonio tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio è finito non per colpa della Tatangelo, visto che la coppia da tempo era in crisi. A distanza di anni i due si sono riappacificati per il bene dei figli lasciando tutto il resto nel passato.











