Carmela Barbato, ex moglie Gigi D’Alessio e mamma LDA/ Tre figli e un matrimonio

Carmela Barbato: l’amore con Gigi D’Alessio e il figlio LDA

Carmela Barbato è la ex moglie di Gigi D’Alessio nonché la mamma di LDA. Dopo il divorzio, la ex coppia ha vissuto degli alti bassi, ma quella maretta è passata visto che oggi sono in ottimi rapporti anche per il bene dei figli. Dal matrimonio tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, infatti, sono nati tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. L’amore tra Carmela e Gigi è iniziato a scemare con gli impegni del cantautore napoletano che si è ritrovato improvvisamente catapultato nella realtà dei big. Grazie al successo riscontrato al Festival di Sanremo con il brano “Non dirgli mai”, D’Alessio diventa popolarissimo e il matrimonio ne risente.

Giovanni Storti "Trio con Aldo e Giacomo? Vogliamo altri ruoli"/ "Ci fanno bene..."

Nel 2014 la scelta di divorziare che coincide anche con l’incontro tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due si conoscono, collaborano insieme per la hit “Un nuovo bacio” e scatta la passione. La storia d’amore diventa oggetto di gossip e polemiche con la ex moglie di D’Alessio che fa una guerra dai giornali rilasciando dichiarazioni forti sulla giovane interprete.

Tommaso Zorzi: “Pucci che diritto hai di dire che lo prendo in c**o”/ "Scusati e..."

Carmela Barbato e le accuse ad Anna Tatangelo per la fine del matrimonio con Gigi D’Alessio

“Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete” – sono le parole di Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio. La donna tanti anni fa fù molto critica con la giovanissima cantante di Sora, ma per fortuna col passare degli anni tutto è cambiato. Non solo Carmela si è pentita delle dichiarazioni, ma ha anche ricostruito un rapporto con l’ex marito Gigi D’Alessio per il bene dei figli.

Edda e Galeazzo Ciano, figlia e genero Mussolini/ Dalla guerra al tradimento al Duce

Oggi Gigi e Carmela non si perdono nessun momento della vita dei figli come quando, in occasione della laurea della figlia Ilaria, si sono fatti immortale abbracciati e felici per il traguardo raggiunto dalla figlia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA