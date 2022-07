Carmela Barbato, ex moglie Gigi D’Alessio/ LDA tuona coi fan: “Basta impaurire mamma”

LDA rimprovera i fan e chiede rispetto per la sua vita privata

Carmela Barbato e Gigi D’Alessio hanno condiviso una lunga storia d’amore e dalla loro relazione sono nati ben tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Quest’ultimo, nell’ultimo anno, è letteralmente esploso in termini di popolarità. La sua partecipazione al programma Amici gli ha permesso di farsi conoscere ad una fetta di pubblico gigantesca. La popolarità, però, ha portato un’eccessiva esposizione e Luca, in arte LDA, si è lasciato andare ad un lungo sfogo social, coinvolgendo anche sua madre Carmela Barbato.

Il giovane cantante, infastidito dall’esuberanza di alcuni fan ha voluto precisare alcune cose, chiedendo rispetto per la propria privacy. “Io sono molto disponibile, non ho mai detto di no a nessuno, anzi mi fa molto piacere stare con voi. Però dovete capire che ci sono delle cose che non sono giuste”, ha tuonato.

LDA: “Basta suonare sotto casa, mia mamma si spaventa”

“Andare a bussare sotto casa è sbagliato. Più che altro mia mamma si spaventa e non è giusto che quella povera donna si deve spaventare”, ha affermato in una clip postata nelle sue Instagram Stories. “Sta succedendo troppe volte”, ha ribadito diverse volte LDA. Così il figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato ha rimesso in riga i suoi ammiratori, chiedendo rispetto per la propria vita privata. “Ci sono dei momenti dove è importante rispettare la privacy della persona. Tanto quando mi incontrate sono super disponibile. Ve l’ho sempre detto, mi conoscete. Quindi, per favore, vi chiedo solo questo”, le parole del 19enne.

