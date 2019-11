CARMELA BARBATO, EX MOGLIE GIGI D’ALESSIO/ “Vivevamo meglio quand’era sconosciuto”

Carmela Barbato è nota per essere l’ex moglie del cantautore Gigi D’Alessio. I due si sono sposati nel 1986 e poco dopo hanno avuto Claudio, il loro primogenito, che in questo periodo è balzato agli onori delle cronache per via dei suoi problemi con la legge. Dopo Claudio sono venuti Ilaria e Luca, l’una nel 1992, l’altro nel 2003. Con la nascita del terzo figlio, le cose tra Carmela e Gigi hanno iniziato a non andare bene. Il loro matrimonio è naufragato nel peggiore dei modi: era il 2004 quando lui incontrò Anna Tatangelo, e nel 2006 i due ufficializzarono la loro relazione. Contestualmente, arrivò notizia della separazione dalla Barbato, che non prese certo bene il tradimento. In merito alla Tatangelo, Carmela dichiarò: “Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete”.

Carmela Barbato sulla storia con Gigi D’Alessio: “Preferivo quand’era sconosciuto”

Gigi D’Alessio e Carmela Barbato si sono incontrati e fidanzati da adolescenti. Lui non era ancora famoso, e per un periodo le cose andarono bene: “Preferivo quando Gigi era un musicista sconosciuto e noi vivevamo di cose semplici”, ha confermato al riguardo la Barbato. Coerentemente a questo pensiero, Carmela ha scelto di condurre una vita il più possibile lontana dai riflettori. Oggi la donna vive nella villa di famiglia a Posillipo con i figli Luca e Ilaria. È stato molto difficile, per lei, accettare di allontanarsi dal marito, tanto più che i due hanno trascorso “una vita” insieme sin da quando avevano rispettivamente 15 e 16 anni. Ciononostante, Carmela ha dovuto farsene una ragione, ed è da un po’ di tempo che non interviene più pubblicamente (nemmeno sulle questioni che riguardano direttamente il suo ex marito). Carmela ha per così dire ceduto la parola alla figlia 26enne, che – proprio come sua madre – non ha mai accettato la Tatangelo.

Le dichiarazioni della figlia Ilaria

Non molto tempo fa, Anna Tatangelo avrebbe dichiarato di essere in buoni rapporti con i figli di Gigi D’Alessio. La verità, secondo Ilaria, è ben diversa. Questo lo sfogo affidato a Instagram della figlia di Carmela Barbato: “Perché continuare a dire di avere un ottimo rapporto con i figli? Non è vero, non è mai stato vero. Sarebbe stato bello avercelo, una volta passati i rancori. Io ci ho provato! Alla fine siamo talmente coetanee che probabilmente sarebbe potuto nascere un qualcosa di naturale, spontaneo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA