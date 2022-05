Carmela Barbato, mamma di LDA/ La ex moglie di Gigi d’Alessio: “sei un grande”

Carmela Barbato è la mamma di LDA ed ex moglie di Gigi D’Alessio. Dal loro amore sono nati tre splendidi figli. Oggi la donna dovrebbe essere impegnata. Nel 1986 Carmela e Gigi D’Alessio si sposano e dal loro matrimonio sono nati Claudio, Ilaria e Luca. Con il passare del tempo e il successo del cantautore napoletano, il rapporto tra i due ha cominciato ad incrinarsi fino a quando nel 2014 la coppia ha deciso di divorziare. Proprio quell’anno D’Alessio conosce Anna Tatangelo con cui vivrà una lunga e travolgente storia d’amore. La ex moglie non la prese bene rilasciando dichiarazioni al vetriolo alla stampa e puntando il dito proprio contro la Tatangelo: “Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete”.

Alessandro Benetton/ "Il mio libro? Fallimenti e successi, sofferenze e gioie"

Per fortuna con il passare del tempo le cose si sono tranquillizzate ed oggi Carmela e Gigi sono in ottimi rapporti anche per il bene dei figli. Un chiaro esempio è la foto della laurea della figlia Ilaria che si è fatta fotografare con mamma e papà, l’uno accanto all’altra, sorridenti e felici per il traguardo della figlia.

Luciano e Maria Teresa, genitori Alessandro Benetton/ "Non è sempre stato semplice"

Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio: ha un fidanzato?

Carmela Barbato è l’ex moglie di Gigi D’Alessio e la mamma di LDA, il giovane cantante protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La donna nel 2004 si è separata dall’ex marito; una separazione finita su tutti i magazine di gossip visto che il marito poco dopo iniziò una relazione con la giovanissima Anna Tatangelo. La vicenda destò molto scalpore visto che proprio la Barbato in quel periodo rilasciò una serie di dichiarazioni lamentandosi del comportamento dell’ex marito. Oggi i due si sono riappacificati.

Michelle Hunziker: "Setta mi allontanò dalla famiglia"/ "Maga Clelia mi diceva che…"

Di lei si conoscono davvero pochissime informazioni. Dopo il matrimonio con D’Alessio, è stata legata all’ex tronista Simone Angeli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA