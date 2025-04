Si chiama Carmela Barbato la mamma di LDA, il cantante che si è fatta conoscere dal grande pubblico in una delle ultime edizioni di “Amici di Maria De Filippi”. Non solo, Luca D’Alessio, questo il vero nome all’anagrafe, è anche noto al grande pubblico per essere il figlio di Gigi D’Alessio, cantautore napoletano e giudice di The Voice. Il giovane cantante ha un rapporto bellissimo con la madre che l’ha sempre sostenuto ed incoraggiato nella sua carriera artistica nonostante il suo essere figlio d’arte. Anche il padre Gigi D’Alessio è stato sempre dalla sua parte, ma in modo silenzioso e mai eccessivo. Proprio Gigi D’Alessio parlando di LDA ha confessato: “Luigi da piccolo ha sempre amato la musica, io l’ho lasciato fare perché se si vuole bene ai figli bisogna far fare loro quello che vogliono”.

Luk3, chi è il cantante di Amici 24: "Sono uscito vincitore"/ "Con Alessia ci rivedremo presto"

Anzi Gigi D’Alessio non ha mai interferito nella carriera del figlio LDA rimanendo sempre in silenzio anche quando Luigi è stato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, un’esperienza formativa importante visto che il cantautore napoletano ha confessato: “Ho trovato un figlio migliore”.

Carmela Barbato e Gigi D’Alessio: dall’amore alla separazione

Carmela Barbato e Gigi D’Alessio si sono conosciuti quando erano due adolescenti: un colpo di fulmine che li ha portati giovanissimi al matrimonio. Un grande amore che dopo la nascita di tre figli è entrato in crisi fino alla separazione annunciata nel 2006. La ex moglie di Gigi D’Alessio dalle pagine di DonnaPop ha ricordato il primo incontro con il cantautore napoletano: “ci siamo conosciuti quando avevo 15 anni e lui 16. Avevamo gli stessi valori, credevamo nella famiglia”.

Genitori Damiano Carrara/ Lo chef e giudice di Bake Off Italia: "sono stati per me: un punto di riferimento"

Il successo improvviso nella carriera artistica di Gigi D’Alessio ha cambiato tutto con delle conseguenze importanti anche nella loro vita privata e personale, visto che la donna ha ammesso: “è arrivato il successo e il benessere cambiando tutto. Preferivo quando era un musicista sconosciuto e vivevamo di cose semplici, sincerità e complicità”. Non solo, tra i motivi della rottura tra i due sembrerebbe esserci stata anche la relazione con Anna Tatangelo. Diversi anni fa la Barbato pronunciò parole molto forti verso la cantante: “Anna Tatangelosi comporta anche da novella sposina, ma deve solo stare zitta!”.

LDA, chi è: il calcio, gli esordi nella musica e il successo ad Amici/ "Raccomandato? Sarebbe stato un danno"