Carmela Barbato: “Qualcosa di buono ho…”/ La mamma di LDA commuove il web

LDA é atteso a Domenica in, dopo Sanremo 2023 e Amici 21: spunta la dedica di mamma Carmela Barbato

É il più giovane tra i Big di Sanremo 2023, l’atteso ospite a Domenica in, LDA, che desta curiosità generale in primis circa la riservatezza condivisa con la madre Carmela Barbato, ex consorte di Gigi D’Alessio. Il figlio d’arte esordisce in musica prendendo parte al talent show attivo in TV Amici 21 di Maria De Filippi, dove ben presto consegue un record: é il primo ad ottenere un disco d’oro e un disco di platino con un singolo, Quello che fa male, nella storia di Amici di Maria De Filippi. E ora, l’atteso ospite a Domenica in nella puntata del 5 marzo 2023, vive una transizione dal passato e in Quello che fa bene, il “primo album” dopo l’eponimo LDA, che prende vita con la promozione a Sanremo 2023 del singolo apripista Se poi domani. E tra gli ingredienti di Quello che fa bene, come lui stesso svela in un intervento a Radio Subasio, é incluso il rapporto inscindibile con la madre: “Ho capito che amare Quello che fa bene é giusto”.

Il nuovo disco a prima firma Luca D’Alessio in arte LDA parla anche del cambiamento che vive a fronte della crisi personale seguita alla separazione dei genitori, il papà d’arte e la madre casalinga Carmela Barbato, entrambi originari di Napoli. La canzone Luca, una delle tracce di Quello che fa bene pubblicato il 17 febbraio 2023, racconta del disturbo dell’ansia sociale di cui diventa vittima da adolescente, LDA, che in tenera età annega tra i “fiori di Bach” alla ricerca di una cura del male che lo accomuna a molti. Tuttavia, a dispetto del periodo buio ormai superato, riceve tutto l’amore dei genitori. Tanto che in una cover presentata ad Amici 21 sulle note di “Un attimo ancora” reinventa la versione originale dei Gemelli diversi a sua prima firma con le barre scritte di pugno, assicurando di sentirsi un figlio felicemente amato dai genitori divisi: “Il divorzio non é ingiusto come credevo, mi ha tolto tanto ma sono sereno”, canta nella cover personalizzata.

Tra i genitori dell’ospite più atteso a Domenica in, mamma Carmela Barbato é particolarmente amata dall’occhio pubblico in quanto tendente a tenersi a distanza dal gossip made in Italy. Questo, tenendo un low profile della sua vita privata, in particolare sui social. Tuttavia, nell’attesa del ritorno del cantautore 19enne a Domenica in -dove lui debuttava in passato in duetto con papà Gigi D’Alessio sulle note dei duetti, Di notte e Buongiorno – mamma Carmela commuove il web. Lo fa tra le righe di una confidenza social dedicata alla famiglia e in particolare al terzogenito, ormai famoso.

Il messaggio di Carmela Barbato all’ospite a Domenica in, LDA, e il sentiment

“Amo incondizionatamente i miei figli.

Essendo divenuti oramai grandi, cerco con discrezione di dare consigli da madre -fa sapere la donna a corredo di un nuovo post, che la immortala in foto con i figli, Claudio, Ilaria e l’ospite a Domenica in Luca D’Alessio-. Condividendo con ciascuno la loro crescita fatta da successi e delusioni. Ora però è un momento particolare”. La confidenza social, poi, prosegue a margine del debutto di LDA a Sanremo 2023: “Dopo aver già vissuto le emozioni che derivano dalla crescita di un’artista, vedere il mio Luchino sul palco

dell’Ariston non ha eguali. La commozione che mi ha assalita, mi ha confermato che qualcosa di buono ho fatto”. E il post a prima firma di Carmela Barbato, che menziona l’atteso ospite a Domenica in, in un tripudio di like e commenti di consenso del web nella commozione generale, poi, si conclude indirizzato ai figli dalla mittente, Carmela Barbato: Vi amo senza riserve. Luchino comune vada mi hai resa fiera. Sono orgogliosa di te”.











