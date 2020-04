Carmela, mamma Antonio Zequila/ “Lui ha sofferto tanto. Oggi si prende cura di me”

Pur essendo desideroso di conquistare la finale e magari anche la vittoria del Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila non vede l’ora di lasciare la Casa per riabbracciare la sua mamma: Carmela. Per lei, nel corso di queste settimane nella Casa, ha più volte versato lacrime, commuovendosi ad ogni suo video messaggio o lettera. D’altronde il loro rapporto è molto forte e di recente insieme hanno dovuto superare un dolore molto grande: la morte del padre di Antonio Zequila e dunque marito della signora Carmela. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la donna ha svelato che Antonio vive ancora a casa con lei, nonostante i suoi 58 anni. Tuttavia ha tenuto a chiarire che: “Mi rendo conto che può sembrare strano, ma non c’è nulla di morboso nel nostro rapporto.”

Carmela, mamma Antonio Zequila: “Dopo la morte di suo padre due anni infernali!”

Antonio Zequila non ha intenzione di lasciare sola sua mamma Carmela. La donna ha infatti dichiarato che: “Antonio vive qui anche e soprattutto per prendersi cura di me e dei miei problemi di vista. E la stessa attenzione l’ha riservata anche a mio marito, scomparso a marzo dello scorso anno dopo due anni infernali.” Una perdita che ancora oggi fa soffrire ogni giorno l’attore: “Ha sofferto così tanto Antonio per la perdita del padre che io e mia figlia Dina, fino a poco tempo fa, pensavamo che non si sarebbe più ripreso dallo shock. – racconta la signora Carmela, che poi conclude – Invece, grazie al Gf Vip, è tornato a sorridere e spero che la vita lo ripaghi di tutti i sacrifici fatti”.



