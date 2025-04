Anticipazioni Mare Fuori 5: chi ha sparato a Rosa Ricci e Tommaso? Come finisce la serie

Il 26 marzo 2025 sono stati lanciati sulla piattaforma Raiplay tutti gli episodi di Mare Fuori 5 e la stagione si è conclusa con degli enormi colpi di scena. Prima di continuare la lettura vi avvisiamo che l’articolo spiegato nel dettaglio tutto quello che succederà nei promissi episodi della fiction soprattutto a Rosa Ricci e dunque è pieno di spoiler ed anticipazioni Mare Fuori 5 per cui chi non vuole sapere come finisce la fiction e che cosa succede nelle puntate finali non proceda nella lettura. In questa stagione le protagoniste principali sono Rosa Ricci e Carmela Vetrano, le due stringeranno una sorellanza per continuare gli affari del clan Ricci dopo la morte di Don Salvatore e Edoardo Conte.

Se da una parte Carmela (Giovanna Sannino) e Rosa (Maria Esposito) sono amiche sin dall’infanzia ed hanno condiviso tutto, dall’altra crescendo molte situazione le hanno portate ad allontanarsi. Dalle anticipazioni Mare Fuori 5 si scopre che nel corso delle puntate le due avranno visioni contrastanti su come comandare. Carmela vorrà sin da subito uccidere Milos (l’assassino di Edoardo) e Donna Wanda (per questioni puramente di affari) ma Rosa si opporrà perché vorrebbe evitare, fin quando possibile spargimenti di sangue. La Vetrano, però, farà di testa propria: innanzitutto sarà proprio lei stessa a sparare al cuore a Milos, uccidendolo, e poi ordinerà ai suoi uomini l’omicidio di Donna Wanda. Nel frattempo si arriverà alla battute finale e Rosa Ricci, con Tommaso, rimarranno vittime di un agguato: chi ha sparato?

Carmela, Simone o Cucciolo chi ha sparato a Rosa Ricci e Tommaso? Anticipazioni finale: indizi portano ad una sola persona

Il finale di Mare Fuori 5 è aperto, Rosa Ricci e Tommaso (Manuele Velo), che nel frattempo stringeranno una sincera amicizia, andranno al Luna Park per porgere dei fiori sulla lapide memoriale di Eugenio, il fratellino di Tommaso morto nel 2018 durante una stesa. Proprio in quel momento una persona mascherata e irriconoscibile estrarrà una pistola per sparare e uccidere Rosa in mezzo alla folla. Tommaso si accorgerà di tutto e cercherà di salvarla frapponendosi in mezzo. Per sapere la sorte di Tommaso occorre attendere la prossima stagione, ma non si sa neanche chi ha sparato a Rosa Ricci. Le ipotesi più possibili sono tre Carmela, per ottenere il potere da sola, Cucciolo, per lo stesso motivo, e Simone per vendicare e onorare Donna Wanna che, in cambio del comando del clan de Di Salvo gli ha chiesto di vendicarla.



Colui che ha sparato è totalmente irriconoscibile, ha un cappello, una cappa in stile messicano, è sicuramente una persona alta e di spalle larghe e sembra somigliare molto di più a una figura femminile che maschile. Ed infatti, per ragioni puramente di trama, è molto plausibile che si tratti di Carmela Vetrano. Simone sa benissimo che Rosa è la sua sorellastra e le sue intenzioni sono molto diverse dalle volontà di Donna Wanna. Cucciolo ha dimostrato di essere molto leale e fedele nei confronti di Rosa (era disposto persino ad uccidere l’amore della sua vita Milos anche se in realtà glielo ha chiesto Carmela dicendogli, pur essendo vero, che era la volontà della Ricci. Carmela ha dimostrato molte volte di non approvare il modo di fare di Rosa ed inoltre la pistola usata sembra proprio quella usata da Carmela per uccidere Milos. Dunque che sia davvero Carmela colei che ha sparato a Rosa Ricci e Tommaso in Mare Fuori 5?