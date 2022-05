Carmelina e Giuseppe, sorella e papà Alessandro Iannoni/ Dopo la rottura con Carmen..

Carmelina e Giuseppe, la sorella e il papà di Alessandro Iannoni

Carmelina e Giuseppe sono la sorella e il papà di Alessandro Iannoni, attualmente impegnato all‘Isola dei Famosi 2022 con sua madre Carmen di Pietro. Forse non tutti sanno che – dopo sedici anni d’amore – sua mamma si è separata da Giuseppe, il padre di Alessandro. Fortunatamente, però, l’allontanamento dei genitori non ha impedito al diciannovenne di coltivare un rapporto di fiducia e di affetto con il papà, con cui è stato sempre legato. Per quanto riguarda gli altri legami famigliari, sappiamo che nella vita di Alessandro c’è anche la sorella Carmelina, nata anche lei dalla relazione tra mamma Carmen Di Pietro e papà Giuseppe.

Della vita privata di Alessandro Iannoni non si hanno molte informazioni. Ciò che è emerso della sua personalità e dei suoi interessi lo dobbiamo all‘Isola dei Famosi, dove il giovane naufrago sta cercando di emergere con determinazione e intraprendenza. In Honduras sta condividendo molto tempo con sua mamma Carmen, più di quanto ne trascorra in Italia, dato che da quando ha compiuto diciotto anni è andato a vivere da solo, per decisione della stessa Di Pietro. Sua mamma, infatti, ha ritenuto che fosse il caso di preparagli i bagagli e di metterlo alla prova lontano da casa.

