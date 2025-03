Carmelina Iannoni è la figlia di Carmen Di Pietro, che la showgirl ha avuto a 43 anni. La ragazzina, nata nel 2008 a Salerno, ha preso parte a Il Collegio 8: il programma ha permesso alla giovane di mettersi in mostra, facendosi conoscere per la prima volta per la sua personalità e non per il fatto che sia la figlia dell’attrice. Come raccontato qualche tempo fa da Carmen Di Pietro, la figlia ha rischiato di morire alla nascita. Per via di un parto prematuro, infatti, Carmelina ha rischiato la morte non appena nata. L’attrice ha raccontato che i medici dell’ospedale di Salerno, dove è venuta al mondo, hanno dovuto intervenire con grande prontezza per salvare la vita.

A Verissimo, ancora, Carmen Di Pietro ha spiegato di aver sofferto molto negli istanti in cui pensava di perdere Carmelina. Ancora oggi quei momenti sono nella sua mente indelebilmente: “Mi hanno detto che avrebbero fatto di tutto per salvarlo. Piangevo ogni notte” ha spiegato. Oggi tutto ciò è un ricordo che resta nel cuore, per quanto doloroso sia. Carmelina, infatti, sta bene: è una ragazza sana e intelligente ma anche tanto dolce e sensibile, come abbiamo avuto modo di vedere a Il Collegio, dove si è messa in mostra per il suo carattere docile e molto simpatico.

Carmelina Iannoni, chi è la figlia Carmen Di Pietro: l’esperienza in tv

Dopo aver preso parte all’esperienza de Il Collegio ed essersi messa in mostra per la sua educazione, Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, ha mandato un messaggio attraverso i social per ringraziare tutti coloro che l’hanno seguita e spiegare quanto per lei sia stata importante l’avventura: “Grazie al Collegio ho imparato che studiare, rispettare gli impegni, ma soprattutto rispettare il prossimo che sia un professore o un compagno, lo si può fare sempre col sorriso e con tanta passione e divertimento. Un’esperienza che mi ha fatto crescere tanto come persona e per cui sarò per sempre grata”.