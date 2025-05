Si chiama Carmelina Iannoni, la figlia di Carmen Di Pietro nata dall’amore e dalla lunga relazione avuta con l’ex compagno Giuseppe Iannoni. La piccola di casa è diventata popolare nel mondo della televisione durante la partecipazione della mamma Carmen di Pietro e del fratello Alessandro a L’Isola dei Famosi. Carmelina, infatti, ha presenziato nel pubblico de L’Isola dei Famosi per sostenere ed incoraggiare sia il fratello Alessandro che la mamma. Nonostante le belle parole di Carmelina alla fina Alessandro decise di abbandonare il reality show di Canale 5 per tornare a preparare gli esami universitari. Una scelta che mandò in crisi la mamma Carmen che alla fine ha dovuto accettare la scelta del figlio.

Anouchka Delon a Verissimo: "Parlo ancora con mio padre Alain"/ "Con i miei fratelli c'è tensione"

Ma chi è Carmelina, la figlia di Carmen Di Pietro? La ragazza, proprio come la mamma, aspira a lavorare al mondo della televisione a differenza del fratello Alessandro che, dopo l’esperienza de L’Isola, è tornato tra i banchi universitari. Carmelina, infatti, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della tv entrando nel cast de Il Collegio, mentre sui social è molto seguita!

Annalisa Minetti a Verissimo: "Mi sono separata da mio marito Michele"/ "Non avevo più voglia di combattere"

Carmelina, la figlia di Carmen Di Pietro è una miracolata?

Carmelina, la figlia di Carmen Di Pietro è una miracolata. A confessarlo è stata proprio la showgirl che durante una intervista rilasciata in un programma televisivo ha raccontato della difficile gravidanza: “mia figlia è una bimba miracolata due volte”. La figlia di Carmen Di Pietro, infatti, è nata prematura di un mese e mezzo e per diverso tempo è dovuta stare in una incubatrice. “Mi sono appellata a Padre Pio. Mi sono anche recata a San Giovanni Rotondo” – ha raccontato la mamma che ha trovato in Padre Pio e nella fede un conforto.

Chiara Tramontano, chi è il fidanzato Francesco Ranucci/ "Giulia resterà sempre un'amica per me"

Oggi Carmelina sta benissimo e con la mamma si diverte a postare video sui social e a lanciarsi anche in duetti che, manco a dirlo, sono diventati virali!