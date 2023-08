Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, concorrente de Il collegio 2023?/ Spunta l’indiscrezione…

Carmelina Iannoni: la figlia di Carmen Di Pietro nel cast de Il collegio 2023?

Tra i reality show più amati dai giovani c’è sicuramente Il collegio, il docu-reality trasmesso da Raidue in cui i protagonisti sono dei giovani che si ritrovano a vivere una realtà scolastica distante da quella che vivono realmente. Ogni edizione de Il collegio incolla tantissime persone davanti ai teleschermi, ma appassiona anche il popolo del web che segue i protagonisti sui social. La prossima edizione de Il Collegio avrà nuovi ragazzi che si trasformeranno in collegiali affrontando una nuova, realtà scolastica.

I nomi dei concorrenti non sono ancora stati svelati, ma stando ad un’indiscrezione riportata da BlogTvItaliana,tra gli allievi della nuova classe de Il Collegio potrebbe esserci anche Carmelina Iannoni, la figlia di Carmen Di Pietro.

L’indiscrezione su Carmelina Iannoni

Carmelina Iannoni, la figlia di Carmen Di Pietro e sorella di Alessandro Iannoni, sarà una delle studentesse della nuova edizione de Il Collegio? A riportare l’indiscrezione è il portale Blogtvitaliana che scrive: “Stando ad alcune nostre indagini sembra che Il Collegio abbia ceduto al fascino dei social e abbia inserito nel cast di collegiali creator ben noti a TikTok e persino la figlia di un personaggio del mondo dello spettacolo: Carmen Di Pietro. Interfacciandoci con alcuni dei giovani fan della trasmissione che hanno stalkerato dall’estero le registrazioni del programma, siamo in grado di rivelarvi che nel cast dei collegiali del Collegio 8 ci sarà anche Carmelina Iannoni, che poi altro non è che la figlia minore di Carmen Di Pietro”.

L’ufficialità, per il momento, ancora non c’è. Si tratta, infatti, di un’indiscrezione non confermata. In attesa di conoscere i nomi di tutti i collegiali, Carmelina si sta godendo l’estate con mamma Carmen.

