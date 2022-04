Carmelina Iannoni, sorpresa al fratello Alessandro/ “Sei speciale, un esempio per me”

La sorpresa che Alessandro Iannoni tanto sperava di ricevere è finalmente arrivata. In diretta all’Isola dei Famosi, nel corso della diretta del 25 aprile, arriva il videomessaggio della sorella Carmelina, figlia minore di Carmen Di Pietro. “Mi manchi tantissimo e poi è stranissimo stare a casa senza di te, non averti più intorno e non poterti chiamare quando mi va. – esordisce Carmelina nel videomessaggio – Mi mancano anche tutte le nostre litigate quando non studio matematica… Tu sei sempre stato un esempio per me e infatti ogni volta che ti chiedo un consiglio tu sai sempre darmi la risposta giusta e non so come fai, per questo sei una persona speciale per me, riesce sempre a capire quando sono felice e quando sono triste.” Così conclude: “Non te lo dico molto spesso ma veramente ti voglio un mondo di bene e non te lo dico perché mi vergogno. Mamma devi sopportarla perché sai com’è fatta!” Alessandro è in lacrime e ringrazia la sorella, anche perché le ha inviato un dono speciale: una fascia per i capelli con scritto “Vinci per me”. “Non te lo posso assicurare però grazie!” conclude lui.

