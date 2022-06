Carmelina, sorella di Andrea Iannoni/ Lei: “mio fratello è un esempio per me”

Carmelina e il rapporto con il fratello Alessandro Iannoni

Carmelina è la sorella di Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Nati dall’amore tra la showgirl e Giuseppe Iannoni, i due fratelli sono molto legati l’uno all’altra. Proprio l’ex naufrago durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi ha parlato della sorellina in diverse occasioni scoppiando anche a piangere parlando di lei. “Quando parlo di lei, di papà o di persone molto care a me, mi commuovo. Di lei mi manca tutto, anche le litigate” – ha detto Alessandro parlando della sorella. Poco dopo il figlio di Carmen di Pietro ha ricevuto un bellissimo video messaggio da parte della sorellina: “mi manchi tantissimo ed è stranissimo essere a casa senza di te. Tu sei stato un esempio per me e ogni volta che ti chiedo un consiglio riesci a darmi la risposta giusta. Non te lo dico spesso perché mi vergogno, ma ti voglio tanto bene”.

Le parole di Carmelina hanno fatto commuovere Alessandro che ha rivelato: “io con lei sono peggio di mamma con me”. Poi per l’ex naufrago un pensiero della sorella che ha sempre creduto in lui e si augurava potesse vincere il reality show di Ilary Blasi. Peccato che Alessandro, contro ogni aspettativa, ha deciso di abbandonare il gioco quando ha scoperto del prolungamento fino al 27 giugno. Una decisione sofferta, ma necessaria per il ragazzo che è tornato a casa per preparare gli esami.

Alessandro Iannoni abbandona l’Isola dei Famosi, ma la sorella Carmelina ha il Covid

La scelta di Alessandro Iannoni è arrivata come un fulmine a ciel sereno a L’Isola dei Famosi 2022. Nonostante l’opera di convincimento di Ilary Blasi e degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, alla fine Alessandro ha confermato la sua decisione di lasciare la Palapa per tornare a studiare. “Era un’ occasione di crescita in più. Ogni estate lui va in Inghilterra e lavora come cameriere, mantenendosi da solo. L’ho sempre incoraggiato, ogni esperienza lo aiuta a crescere” – ha detto il padre Giuseppe commentando la scelta del figlio. Poco dopo ha aggiunto raggiunto da Fanpage.it: “Alessandro non è un ragazzo come tanti, con una vita sociale, gli amici, il divertimento: semplicemente lo studio ora è la sua priorità e questo, da padre, mi rende felice”.

Tornato a Roma, Alessandro non ha potuto riabbracciare la sorella Carmelina che ha contratto il Covid-19 e si trova in isolamento.











