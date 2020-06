Carmelo Abbate e Ivano Chiesa vs Caterina Collovati/ “Maestrina!”, lei sbrocca e…

Pubblicità

Fuoco e fiamme tra Caterina Collovati, Carmelo Abbate e Ivano Chiesa durante la puntata di Live Non è la D’Urso. Il motivo del confronto è ovviamente legato al nuovo processo per il quale Fabrizio Corona rischia nove mesi di carcere. “Il conto portava a questi anni!”, dice la Collovati nella discussione con Abbate e Chiesa. “Per quale motivo avrebbero dovuto accanirsi nei confronti di Fabrizio Corona? Non possiamo mandare questo messaggio”, aggiunge l’opinionista di Barbara D’Urso. Di diverso avviso, evidentemente, il legate rappresentante di Corona, Ivano Chiesa, che spiega: “E’ troppo facile, io non posso commentare sentenze definitive. Mi è proibito ed è troppo facile così, io non posso commentare sentenze definitive altrimenti il magistrato di sorveglianza si offende, devo stare zitto”. I toni si inaspriscono, Caterina Collovati viene accusata di fare la “maestrina” ma lei risponde per le rime ai suoi interlocutori.

Caterina Collovati vs Carmelo Abbate, lui difende Fabrizio Corona: “Lasciatelo in pace!”

Anche Carmelo Abbate prende le parti di Corona, spostando le sue attenzioni sui magistrati ai quali lancia un appello: “Basta! Lasciatelo in pace! Questo è accanimento. E’ stato arrestato per un reato che al tempo definii ridicolo. Si fece sedici mesi di carcere e vorrei ricordare a certe signore che è stato assolto perché il fatto non sussiste. Alla fine il giudice gli contestò l’infedele dichiarazione, un reato di evasione fiscale in un paese che è la patria dell’evasione fiscale“.



