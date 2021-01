Carmelo Abbate/ Efferati crimini? Meglio “il bagno di cultura” delle Pupe

Carmelo Abbate non ha bisogno di presentazioni. Spesso opinionista in tv spaziando da Quarto Grado a Mattino5, dai programmi di Barbara d’Urso a quelli Rai, quello che sappiamo è sicuramente che ha sempre le sue idee su questioni di cronaca e politica e le porta avanti senza mai paura di giudizi e critiche soprattutto quelle social. Anche questa sera ha deciso di mettersi in gioco come giudice ne La Pupa e il secchione e viceversa prendendo posto dietro il bancone insieme a Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi per giudicare le coppie nel loro bagno di cultura, chi la spunterà al cospetto dell’integerrimo giudice? Lo scopriremo solo tra qualche ora ma, per chi non lo conoscesse ancora, vediamo di capire insieme chi è Carmelo Abbate e qual è il suo lavoro, oltre a quello di opinionista televisivo.

Carmelo Abbate dagli efferati crimini al “bagno di cultura” delle Pupe

Classe 1971, Carmelo Abbate è giornalista professionista dal 2 febbraio 2004. Lavora al settimanale Panorama dove ha iniziato da collaboratore e oggi ricopre il ruolo di caposervizio della sezione attualità ma in passato si è occupato anche della sezione cultura. Dalla malasanità all’immigrazione, dalla cronaca alla cultura, Carmelo Abbate è sicuramente quello che possiamo definire un giornalista d’assalto e non di quelli che amano la polverosa scrivania di un polveroso studio. Al suo attivo non ha solo inchieste e articoli ma anche una serie di pubblicazioni e opere per un totale di oltre 20 titoli. Per questa sera lascerà al chiodo i suoi vestiti e la sua giacca per scendere in campo e fare un bagno di trash, questo è certo.



