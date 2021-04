Carmelo Abbate “Olesya non è Denise Pipitone, gruppo sanguigno conferma”/ “Polizia..”

A Pomeriggio 5 si torna a parlare del caso di Olesya, la ragazza russa che cerca sua madre e che potrebbe essere Denise Pipitone, bambina scomparsa 17 anni fa. In studio, il giornalista Carmelo Abbate esordisce annunciando che non ci sarebbero dubbi sul fatto che la ragazza russa non è in realtà la figlia di Piera Maggio: “Confermo che Olesya non è Denise Pipitone. – ha esordito – Io non ho mai parlato con l’avvocato Frazzitta, quindi non riferisco eventuali cose che mi avrebbe detto lui ma lo confermo. Le mie fonti sono fonti investigative, la notizia arriva dalla polizia russa che è stata interpellata dalle autorità italiane.”

Ha dunque continuato spiegando che “La polizia russa ha bussato alla porta di questa trasmissione, non ha potuto che consegnare quello che è il gruppo sanguigno di Olesya e il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise Pipitone, quindi non ci sarà un test del DNA”.

Carmelo Abbate e il caso di Olesya: “Fine di questa ignobile e immorale sceneggiata”

La notizia ufficiale potrebbe arrivare tra poche ore ma Carmelo Abbate, in diretta a Pomeriggio 5, si dice certo di questo esito. Anzi, ha parole dure contro quello che trova sia stato uno squallido teatrino: “Fine di questa ignobile e immorale sceneggiata immorale, viziata da mancanza di pietà nei confronti di questa donna, Piera Maggio. È finita nel peggiore dei modi, purtroppo”, ha dunque aggiunto il giornalista. I riflettori continuano ad essere accesi su Olesya, in attesa dell’ufficialità dalla trasmissione della Russia.

