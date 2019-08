Carmelo Abbate Vs Gianluca Vacchi/ “Si fa riprendere il cul* per far vedere le pa*le”

Carmelo Abbate, noto scrittore ma anche opinionista in programmi come “Quarto Grado”, non ci sta. Gli ultimi video pubblicati su Instagram da Gianluca Vacchi hanno suscitato il suo sdegno a tal punto da decidere di dire la sua su Instagram. Facciamo però un passo indietro. Vacchi, solo pochi giorni fa, si è ritrovato al centro di una polemica per aver postato uno dei suoi ben noti video in cui però sculaccia delle ragazze. Immagini che hanno destato un bel po’ di critiche dal pubblico femminile che le ha trovate “umilianti per le donne”. Vacchi ha allora voluto replicare. In un nuovo video, sempre postato su Instagram, il deejay e imprenditore si è vestito da donna, indossando un costume e tacchi alti, e si è fatto sculacciare da bellissime ragazze vestite però da uomo.

Carmelo Abbate contro Vacchi “Si fa riprendere il cul* per…”

Carmelo Abbate ha fatto proprio lo screen di un frame preso da quest’ultimo video di Gianluca Vacchi per poi esprimere il suo pensiero a riguardo. “Storie nere” esordisce nella storia su Instagram (che vedete alla fine di questo articolo). Lo scrittore poi continua con parole molto forti: “Lui è sempre quell’uomo. Si fa riprendere il culo per far vedere le palle. – e ne ha però anche per le ragazze che si prestano a girare con lui questi filmati – E loro sono sempre quelle donne. Coprono il culo per far vedere la testa. Causa persa”, conclude. Un commento molto critico quello di Abbate che trova però d’accordo molti follower suoi come quelli dello stesso Vacchi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA