Carmelo Bene, com’è morto/ Giallo sulla scomparsa: omicidio o malattia?

Carmelo Bene è morto di malattia o è stato ucciso? È questa la domanda che si fanno in molti dopo le dichiarazioni della sorella dell’attore, Maria Luisa Bene, che nel 2009 sollevò per prima questo dubbio. Il grande artista italiano, tra i principali esponenti della neoavanguardia, sarà protagonista questa sera di Io li conoscevo bene, il programma di Pino Strabioli e Maurizio Costanzo in cui quest’ultimo racconta le storie di 4 personaggi italiani con cui ha avuto a che fare molto da vicino.

Ci sarà spazio, presumibilmente, anche per il racconto degli ultimi istanti della sua vita, caratterizzati da un mistero mai del tutto risolto: com’è morto effettivamente Carmelo Bene? La prima versione, quella più accreditata, lo vorrebbe scomparso per cause naturali o meglio per una malattia, mentre la seconda – proposta dalla sorella – lo vede vittima di un omicidio che lo avrebbe strappato alla vita prima del tempo.

Com’è morto Carmelo Bene? L’ipotesi della sorella

In un documento fatto pervenire all’agenzia di stampa Adnkronos, Maria Luisa Bene ne parla esplicitamente: “Io, Maria Luisa Bene – si legge – avendo piena consapevolezza delle mie condizioni di salute, rendo noto di non intendere lasciare questa terra senza che il mondo sappia che mio fratello, Carmelo Bene, nominato ‘chevalier des lettres e des arts’ dal governo Mitterrand, è morto per mano altrui“. La lettera è datata 2009, mentre Carmelo è scomparso nel 2002; quattro anni dopo, anche Maria Luisa è morta, strappata alla vita da una malattia.

Nel corso della sua esistenza da ‘ribelle’, Carmelo Bene potrebbe essersi procurato dei nemici. Maria Luisa ne era convinta, e per questo chiedeva l’apertura di un’inchiesta: “I tempi della giustizia sono, come è noto, assai lunghi, laddove la vita stessa è a volte assai breve. Esprimo tuttavia la certezza che giustizia sarà fatta se non in questo, sicuramente nell’altro mondo”. Nessuna informazione ulteriore è trapelata nel corso degli anni riguardo alla malattia, e anche questa ipotesi è rimasta non del tutto approfondita.



