CARMELO CARRISI, PAPÀ AL BANO E NONNO ROMINA/ “Prigioniero dei nazisti, picchiato…”

Romina Carrisi, ospite a Oggi è un altro giorno, ricorda nonno Carmelo, padre di Al Bano Carrisi, e racconta di come l’uomo sia stato più volte prigionieri durante la guerra, rischiando seriamente di essere ucciso. “È stato prigioniero dei nazisti, prima in Germania e poi in Albania. – ha raccontato Romina Carrisi su Rai 1, per poi svelare un aneddoto – Mio padre mi raccontava che mio nonno venne tenuto prigioniero in un campo di concentramento e un giorno rubò delle scorze di patate per poterle mangiare ma fu beccato dai tedeschi e rinchiuso in una cella dove venne picchiato a sangue. Lui credeva di morire lì.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

JOLANDA OTTINO, MAMMA AL BANO E NONNA ROMINA CARRISI/ "Donna forte e di grande etica"

Chi è Carmelo Carrisi, papà di Al Bano

Carmelo Carrisi, padre di Al Bano e nonno di Romina Carrisi, ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, martedì 8 giugno, era un uomo fortemente legato alla sua terra e alle sue origini. Al Bano, tuttavia, con la passione per la musica, scelse di non seguire la strada del padre, ma di lasciare la Puglia per inseguire il suo sogno facendo, tuttavia, una promessa a papà Carmelo. Promessa che Al Bano è riuscito a mantenere a distanza di anni realizzando quello che era il desiderio del padre a cui era fortemente legato. “La terrà e vita, io sono attaccato a questi campi, a questi posti e lo sarò sempre. Mio padre mi diceva agli inizi di non andare a Milano, di restare a lavorare i campi, ma io gli feci una promessa, che sarei ritornato in ogni caso da vincitore. Ho dimostrato che quando credo in una cosa in particolare, la porto fino in fondo”, ha recentemente raccontato il Leone di Cellino San Marco a Eva Tremila.

LINDA CHRISTIAN E TYRONE POWER NONNI ROMINA CARRISI/ "Lei si ammalò di cancro e..."

La promessa di Al Bano per papà Carmelo Carrisi

Con la sua straordinaria voce, Al Bano ha scalato le classifiche di tutto il mondo collezionando un successo dopo l’altro nel corso della sua straordinaria carriera. A Eva Tremila, inoltre, il padre di Romina Carrisi ha confessato di aver fatto una promessa a papà Carmelo che è riuscito a mantenere. “Ho promesso che sarei tornato in Puglia e avrei fatto il vino per lui. E così è stato. Per ora siamo sul milione di bottiglie di vino prodotte, ma vorrei pormi un obbiettivo: arrivare a 5 milioni di bottiglie. Il Covid-19 grazie a Dio non ha influenzato la vendita di vino”. Romina Carrisi, ospite di Serena Bortone, svelerà nuovi dettagli su nonno Carmelo?

LEGGI ANCHE:

Helen Emma Reaume e Blanca Rosa Vorhauer/ Le bisnonne di Romina Carrisi: "Donne.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA