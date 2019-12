Carmelo Carrisi, papà Al Bano/ L’amore con Jolanda Ottimo: “fuggirono in bicicletta”

Carmelo Carrisi era il padre di Al Bano, scomparso nel 2005, a 91 anni. Esattamente come mamma Jolanda, morta a 96 anni, anche papà Carmelo è stata una figura fondamentale per il cantante di Cellino San Marco che, nonostante il successo, non ha mai abbandonato le sue radici contadine. Legatissimo alla figura del padre, a papà Carmelo, Al Bano ha anche dedicato un vino rosso della sua produzione, «Don Carmelo» mantenendo la promessa di tornare in Puglia che gli aveva fatto quando, da ragazzo, aveva lasciato la propria terra per cercare il successo a Milano. A papà Carmelo, Al Bano ha anche dedicato il film tv «Nel cuore del padre» in cui raccontava il loro rapporto: «Una storia di contrasti tra uomini ma sempre nel rispetto di una radice comune – aveva spiegato il cantante – come la miseria, il successo e i drammi hanno cambiato la nostra vita. Quando mio padre mi portava nei campi a lavorare la terra mi parlava sempre di Enrico Caruso e diceva che era stato il più grande tenore del mondo. Da lì è nata la mia passione per la musica».

L’AMORE TRA CARMELO CARRISI E JOLANDA OTTIMO, GENITORI DI AL BANO

Carmelo Carrisi e Jolanda Ottimo sono stati le radici di Al Bano. Il cantante non si è mai allontanato dalle sue origini e dai suoi genitori a cui ha donato tutto ciò che poteva per rendere la loro vita meravigliosa. Quello dal quale è nato Al Bano è stato un amore grande che hanno cercato di coronare fuggendo in bicicletta. “Partirono in bicicletta alla volta dell’ignoto. La cosa più importante, per mia madre, era coronare il suo sogno d’amore”, ha raccontato il cantante in un’intervista al settimanale Mio a cui, inoltre, svelò – “Mi è sempre sembrano un amore cavalleresco con lo sposo che scappa con l’amata a cavallo”. Nonostante il successo del figlio, Carmelo Carrisi è rimasto un uomo umile, d’altri tempi, legatissimo alla terra a cui ha dedicato la sua vita e come ha poi fatto Al Bano nonostante la sua grandissima carriera.

