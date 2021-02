Carmelo Corsaro, La caserma/ Chi è? Cresciuto in una famiglia di militari

Carmelo Corsaro, 19 anni, è uno dei protagonisti della seconda puntata de “La caserma”, in onda questa sera su Rai 2. Il ragazzo di Brescia è nato in una famiglia di militari, il padre è un ex tenente di porto d’armi mentre lo zio è un colonnello: “Mio padre avrebbe voluto che iniziassi la vita militare. Infatti quando alle superiori non ho scelto l’accademia lui ci è rimasto male”, ha confessato il ragazzo nel suo video di presentazione. “Sarà una bella esperienza che chiede molto impegno e molto sacrifico”, ha detto il padre commentando la nuova avventura del figlio.

Carmelo Corsaro: da Brescia alla caserma

Carmelo Corsaro è fidanzato da un anno e sette mesi con Chiara, che sentirà molto la sua mancanza. Ama lavorare in gruppo per raggiungere gli obiettivi, infatti per Carmelo “nella caserma il gruppo è quello che ti dà la forza per andare avanti e finire questa esperienza”. Ha deciso di partecipare al programma di Rai 2 perché “fare il sodato ti fa cambiare”. Nel suo profilo Instagram, che conta più di 2.000 follower, ci sono foto di Brescia, molte sue foto e scatti insieme alla sua fidanzata Chiara. Carmelo ha giocato a basket come ala piccola nel Basket Roncadelle. Studia all’università, ma sogna di diventare attore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA