Carmelo Patti, chi è?/ Il direttore d’orchestra di Sanremo amico di Dardust

Carmelo Patti, chi è il giovane direttore d’orchestra?

Carmelo Patti è uno dei direttori d’orchestra di Sanremo 2022. Nell’ultime edizione del Festival, Patti ha diretto l’orchestra per Sangiovanni, Aka 7even, La Rappresentante di lista e i vincitori Mahmood e Blanco. Ha diretto anche Emma e Francesca Michielin con la loro cover di “Baby one more time” di Britney Spears. Nato a Milano nel 1985, Carmelo Patti inizia fin da piccolo a studiare violino, pianoforte e viola. Frequenta il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e si diploma nel 2005. Al Conservatorio studia anche Composizione e Musica Elettronica. In Francia approfondisce lo studio del violino Jazz. Successivamente si è trasferito in Olanda dove ha conseguito il Diploma di II livello in Composizione.

Carmelo Patti: l’amicizia con Dardust e Sanremo

Carmelo Patti ha collaborato con Dario Faini, in arte Dardust, come violinista e arrangiatore. Nel 2020 viene chiamato per la prima volta come orchestratore e direttore d’orchestra nel 70° Festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston ritrova l’amico Dardust: “Ne è passata di musica da quella settimana a Berlino, da quelle sette tracce che porto ancora nel cuore… ci si ritrova a Sanremo dopo anni di progetti, canzoni, live stupendi… anni in cui ho imparato molto e continuo ad imparare dall’amico e grande musicista”, ha scritto su Instagram, pubblicando una foto insieme al produttore. Sempre nel 2020 inizia a lavorare con il compositore di musiche da film Giorgio Giampà, con il quale firma le musiche per la serie Netflix “Curon”, scritta da Ezio Abbate, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano.

