CARMEN ADOTTATA DA LINA E RICCARDO A 13 ANNI/ Il dono di Insigne a C’è posta per te

È una grande felicità per Lina e Riccardo poter incontrare e abbracciare Lorenzo Insigne a C’è posta per te. Il campione ha per loro parole di grande stima: “Mi ha toccato tanto la vostra storia, perché mettere al mondo un figlio è una gioia immensa ma dare una seconda vita ad un bambino lo è ancora di più. Il suo sorriso e la sua gratitudine sono importanti per voi.” Dopo aver regalato loro le maglie del Napoli con il suo nome, svela di avere per loro anche un altro dono: “Un viaggio tutti e tre insieme, scegliete voi la meta, sarò a vostra disposizione per farvi stare bene insieme.” L’ultima parola va a Carmen che chiede ai genitori di continuare ad amarsi come fanno ora per sempre. (Aggiornamento di Anna Montesano)

C'è posta per te 2022, 6a puntata

La toccante storia di Carmen a C’è posta per te 2022

L’ultima storia della sesta puntata di C’è posta per te 2022 è quella di un regalo. Lorenzo Insigne fa il suo ingresso in studio e affianca Carmen. La giovane ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi e del calciatore per fare una sorpresa ai suoi genitori: Lina e Riccardo. “Io voglio semplicemente dire loro un ‘ti voglio bene’ e un ‘grazie’ per avermi dato una seconda vita”, racconta Carmen, spiegando che questa seconda vita è iniziata quando i suoi genitori l’hanno scelta e portata via da una casa famiglia, facendo di lei la loro bambina. Allora aveva 13 anni, era il 2012 e Lina e Riccardo si recarono presso la casa famiglia e iniziarono a conoscere Carmen. Fu l’inizio della loro vita insieme, fatta di grande amore seppur non priva di difficoltà.

Carmen, Lina e Riccardo: la toccante storia di un’adozione a C’è posta per te

Lina e Riccardo sono sorpresi nello scoprire dall’altra parte della busta la loro figlia Carmen. Le lacrime scorrono subito, soprattutto quando Carmen inizia col ringraziarli: “Io a volte dimentico quasi il motivo per cui vivo con voi, il dolore che c’è stato prima e questo è solo merito vostro. Questa sera sono qui con tanti pensieri che molto spesso non riesco ad esprimere e sono tutti dedicati a voi”. Maria De Filippi dà dunque inizio alla lettura della toccante lettera che racconta dall’inizio ad oggi la loro nuova vita insieme.

