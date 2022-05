Carmen, confessione choc all’Isola/ “Mi lavavo in stazione e mangiavo pane e cipolle”

Carmen Di Pietro racconta il suo difficile passato all’Isola dei Famosi 2022. Un passato caratterizzato da difficoltà economiche e tantissimi sacrifici. In un collegamento con Ilary Blasi, la naufraga rievoca ricordi molto dolorosi, ricordi dei quali giustamente non prova alcuna vergogna. “A volte prendevo un panino con una mortadella e mangiavo quello, poi succedeva che prendevo una cipolla e ce la buttavo dentro. Lo dico senza alcuna vergogna…”, il racconto di Carmen.

La showgirl si lascia andare ad un lungo sfogo, ricco di significato e colmo di dolore. “In passato dovetti andare in stazione per lavarmi, mi sciacquavo in una fontanella”, spiega Carmen di Pietro durante la diretta. Per fortuna, oggi, la showgirl ha completamente voltato pagina. Ma non dimentica il suo passato, che ha sempre definito dignitoso, nonostante tutto: “Eravamo una famiglia povera, ma molto dignitosa. Andavo a fare i provini dopo aver dormito sui treni, per fortuna non lo sapeva nessuno”.

