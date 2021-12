Carmen Consoli/ Dal desiderio che suo figlio possa un giorno conoscere il papà al rapporto col padre

E’ sabato 11 dicembre e ciò significa che questa sera andrà in onda la seconda puntata di Uà – Uomo di varie età; tra gli ospiti di livello indiscusso scelti per la serata spicca il nome di Carmen Consoli. La cantane, nota per canzoni rimaste nella storia della musica italiana e per la sua voce inconfondibile, di recente si è lasciata andare durante un’intervista molto intima rilasciata al Corriere della sera. L’argomento che più ha fatto discutere sui vari canali social è stata una confessione molto particolare, ovvero, il desiderio che suo figlio possa un giorno conoscere il padre. La donna ha infatti concepito il proprio bambino attraverso la fecondazione assistita e con l’ausilio di un donatore anonimo.

Carmen Consoli ha confessato di star progettando già alcune cose in vista di quel momento, preparando il figlio all’eventualità. Ha spiegato che a Londra offrono la possibilità di conoscere il padre biologico laddove fosse richiesto, così ha deciso di inoltrare di recente una lettera per preparare l’uomo donatore all’eventualità. Ha inoltre raccontato alcuni dettagli riguardanti la scelta; ha infatti avuto la possibilità di confrontare alcune schede di ipotetici donatori, in primis secondo la compatibilità genetica. Ha spiegato che l’uomo prescelto era amante della musica e del pianoforte, dettagli che l’hanno spinta verso la decisione finale. Lei stessa si è detta molto curiosa di conoscere l’uomo in futuro, nonostante le ristrettezze del Covid abbiano rallentato le comunicazioni.

CARMEN CONSOLI, IL DESIDERIO DI CONOSCERE IL PAPA’ DEL FIGLIO, E IL RAPPORTO CON SUO PADRE

Nel corso dell’intervista Carmen Consoli ha toccato anche altri argomenti di grande interesse, sia intimo che generale. In particolare ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti il suo rapporto con il padre e ha avuto anche modo di esprimere il proprio parere sul ruolo dei talent, dimostrandosi colpita dalla sicurezza e dal valore dei giovani artisti.

In riferimento a Sanremo ha espresso fermamente la volontà di non aspirare alla partecipazione nel prossimo futuro; ha motivato affermando di non sopportare la competizione seppur costruttiva. E la sfera privata? Carmen Consoli non si è mai voluta esporre più di tanto nel corso della sua carriera, al punto che dopo diversi anni ad oggi ancora non è nota l’identità dell’uomo che la accompagna, e che con lei ha scelto di avere un figlio.

