CARMEN CONSOLI/ Prima volta in Arena a 25 anni dall’esordio (In arte Gianna Nannini)

Periodo d’oro per l’artista siciliana Carmen Consoli, che – dopo una serie di concerti fatti e annunciati – torna in televisione per decantare le gesta musicali della collega Gianna Nannini. La Consoli sarà infatti ospite del programma di Pino Strabioli In arte Gianna Nannini, in onda in replica su Rai 3 oggi, 28 dicembre 2019. Ma andiamo con ordine. Qualche settimana fa, in occasione della festività dell’Immacolata, Carmen si è esibita a Rovereto (Trento) mostrandosi in gran forma. Giorni prima, infatti, la cantantessa si era presentata afona al concerto di Irene Grandi, scatenando la preoccupazione di quanti erano accorsi per sentirla. Il problemino con la voce, adesso, sembra risolto, e Carmen è di nuovo pronta per una nuova serie di eventi di cui sarà ospite o protagonista. Nel caso del concerto a Rovereto, in tanti si sono recati lì apposta da fuori regione per assistere alle sue esibizioni. Su quel palco, la Consoli ha dato eguale spazio alle sue due anime, quella rock e quella acustica, provando di essere una delle artiste più eclettiche del panorama musicale italiano. L’hanno accompagnata sul palco, Massimo Roccaforte alla chitarra, Luciana Luccini al basso e Antonio Marra alla batteria.

Carmen Consoli all’Arena di Verona

Carmen Consoli festeggerà i suoi primi 25 anni di carriera all’Arena di Verona. Il grande annuncio è arrivato poco tempo fa: la data del concerto è il 25 agosto 2020. Nella lista degli invitati figurano già i nomi di Samuele Bersani e Max Gazzè, due dei colleghi e amici più cari della Consoli. Sempre presente, invece, la sua Fender rosa, oltre a un’orchestra di 50 elementi degna delle grandi occasioni. Insieme ai suoi ospiti, Carmen proverà a ripercorrere le tappe salienti della sua carriera a partire dall’esordio a Sanremo Giovani nel 1995. Il 2020 sarà anche l’anno di uscita del suo nuovo album, di cui però non si sa ancora molto. Quel che è certo è che non sarà una raccolta, bensì un disco di inediti (per la gioia dei fan). Il resto del parterre verrà annunciato nelle prossime settimane. I biglietti sono già acquistabili sulle principali piattaforme di vendita on line.

Carmen Consoli protagonista del concerto di Capodanno al Circo Massimo

In attesa di vederla esibirsi all’Arena di Verona, potremo godere della voce di Carmen Consoli il 31 dicembre prossimo al Circo Massimo di Roma. È questo un altro dei traguardi da tagliare in anticipo come riscaldamento, in attesa di quello più impegnativo nei mesi estivi. Ancora a proposito della festa in Arena, Carmen ha dichiarato: “In realtà ci ho cantato una volta, ma solo come ospite di Elisa”. Si tratta infatti della sua primissima volta su quel palco: “Per il resto, ci andavo da spettatrice”, fa sapere in un’intervista a Repubblica. Un bel regalo, insomma, per il suo 25esimo compleanno da artista.



