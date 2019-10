Carmen Di Pietro a passeggio con un pappagallo sulla testa/ Il video scatena il web

Cosa ci fa Carmen Di Pietro con un pappagallo sulla testa? Sono molti ad essersi posti questa domanda dopo il video pubblicato dalla stessa Di Pietro su Instagram. “Io e il pappagallo” è il titolo che ne dà l’opinionista, che nel breve filmato è in giro in quella che potrebbe essere Ibiza con un grosso pappagallo sulla testa. La Di Pietro passeggia disinvolta per questa stradina, mostrandosi per nulla infastidita dal particolare ospite che porta sul capo. Una nuova trovata quella di Carmen, che solo qualche giorno fa è stata protagonista di un altro video divenuto virale. In questo breve filmato, passeggia disinvolta sotto al sole, con tanto di ombrellino sulla testa ma d’improvviso inciampa, cadendo rovinosamente a terra e rompendo anche una scarpa. E non sono mancati, in entrambi i casi, i commenti dei follower, tra chi ci ha riso su e chi, invece, ha trovato il tutto abbastanza ridicolo.

Carmen Di Pietro torna a far discutere

Di certo non si può dire che Carmen Di Pietro non sia una donna autoironica. La donna, che spesso ritroviamo nel ruolo di opinionista di Barbara d’Urso, di recente ha però fatto discutere per alcune dichiarazioni fatte su suo figlio. “E’ colpa delle mamme italiane se in Italia ci sono troppi bamboccioni. – ha scritto la Di Pietro in una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù – A 18 anni dicono: “Sono ancora piccolini, facciamoli restare in casa fino a 20 anni”. Se sono piccoli, non possono nemmeno guidare. Non ce l’ha la patente. A 18 anni sbatterò di casa anche mia figlia Carmelina. Stiamo trovando un appartamento da condividere con un amico per dividere le spese ma la mamma ci sarà sempre.” Parole che, proprio a Pomeriggio 5, le hanno causato un po’ di polemiche.





