Carmen Di Pietro, Alessandro costretto a prenderla in braccio per 6 piani/ “Non riesco a fare le scale”

Carmen Di Pietro bloccata dai dolori: “Dovete portarmi in braccio“

L’Isola dei Famosi si è conclusa da pochi giorni, ma Carmen Di Pietro non smette di dispensare chicche divertenti attraverso siparietti tutti da ridere. Come nelle recenti Instagram stories condivise sul proprio profilo, che l’hanno vista in difficoltà per via di alcuni guai muscolari. Il video la immortala infatti seduta ai piedi delle scale, con il figlio Alessandro Iannoni e un altro ragazzo, presumibilmente un amico, che le chiedono cosa sia successo.

Edoardo e Nicolas vs Carmen Di Pietro "Sembra un’ascella che ti sei messa sui piedi"/ Le bocciano scarpe e...

A quel punto la showgirl spiega loro quanto accaduto: “Ragazzi, ho un piccolo problema: non riesco a fare i piani a piedi. Ho fatto troppa palestra e non riesco a mantenermi in piedi, non riesco a fare le scale. Dovete portarmi in braccio“. Alessandro non vuole crederci e ritiene che sia una delle solite burle della madre: “Ma è uno scherzo?“. Mamma Carmen però è serissima e chiede loro di portarla su in braccio, a causa del dolore fisico dovuto all’eccessiva palestra: “No, sennò non salgo. Devo fare sei piani a piedi ma non ce la faccio, abbiate pazienza. Ho riniziato a fare palestra con troppi pesi“.

Carmen Di Pietro e il tornado in Honduras "Piangevamo tutti"/ Il retroscena dopo l'Isola dei Famosi

Carmen Di Pietro sorretta sulle scale: il divertente video condiviso su Instagram

Alessandro Iannoni, incredulo per quello che sta succedendo, sgrida la madre per averlo disturbato: “Io mi stavo riposando sopra, tu mi hai fatto scendere…“. Carmen Di Pietro però, sorridendo, invita i due ragazzi ad aiutarla a prenderla in braccia a e portarla sino al piano desiderato: “Ho fatto palestra come una scema, ma per i troppi pesi qua ho un male che non ti dico. Quindi cammina. Portami dai, per favore, prendimi in braccio. Fate attenzione a non farmi cadere“.

Il video riprende così i due ragazzi sorreggere la showgirl, uno prendendola dalle ascelle, l’altro dalle gambe. Alla fine l’ex naufraga è giunta a destinazione e viene coricata a terra dai giovani, a conclusione di un video che ha strappato più di un sorriso ai followers. Il pubblico in tv, ma anche i fan sui social, sono ormai abituati all’indole scherzosa e talvolta maldestra di Carmen Di Pietro. Ed è forse proprio in questa sua assoluta semplicità che ha trovato l’arma vincente del suo successo nel mondo dello spettacolo.

Carmen Di Pietro "Mia figlia Carmelina vuole fare l'Isola"/ "Potrei tornare con lei o come inviata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA