Carmen Di Pietro attacca Jeremias Rodriguez “Ma è matto?”/ “Non puoi comandare la mia vita”

Carmen Di Pietro: ancora tutti i naufraghi contro di lei

È ormai chiarissimo, a pochissime puntate dall’inizio di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro ha già collezionato un numero esorbitante di critiche e nomination, oltre all’astio smisurato da parte di tutto il gruppo di isolani, capeggiato da Jeremias Rodriguez e Laura Maddaloni. In discussione sono sempre i modi della showgirl e il suo individualismo di coppia. Carmen, infatti, è a detta di tutti sempre molto impegnata a salvaguardare sé stessa e il figlio Alessandro, senza provare la minima solidarietà per gli altri compagni di avventura nei momenti di difficoltà.

Il giovane Alessandro Iannoni, da parte sua, è ormai convinto che il gruppo li tema date le prime nomination vinte. Carmen si è detta determinata a proseguire l’Isola a modo suo, trovando pretestuose certe critiche a fronte di comportamenti che tutti – all’occorrenza – mettono in atto ma che vengono fatti notare solo a lei e a suo figlio.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla sua partecipazione

Detestatissima sull’Isola tanto quanto risulta amatissima dal popolo del web, Carmen Di Pietro è un pezzo forte di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Gli scambi con il figlio risultano spesso al limite della comicità, dando vita a innumerevoli meme online. La sua genuinità, d’altra parte, l’ha già resa indispensabile in Honduras e i telespettatori sono schieratissimi e pronti a salvarla da tutte le nomination che verranno.

Senza peli sulla lingua, impetuosa e sfacciata, Carmen fa di tutto per proteggere se stessa e Alessandro, andando spesso oltre i limiti della buona convivenza con gli altri isolani e inimicandosi praticamente tutti. Cosa ci dobbiamo aspettare da lei? Che arrivi in finale, tra nomination e televoti settimanali. La comicità della show girl e, in parte, l’astio che tutti dichiarano nei suoi confronti ha fatto sì che sia già diventata una vera e propria paladina della giustizia. Quel che è certo è che non farà annoiare i telespettatori con la sua esilarante frizzantezza.

Prosegue lo scontro tra Carmen Di Pietro e Jeremias

Negli ultimi giorni le tensioni all’Isola non sono mancate e come sempre, a guidare l’acceso scontro verbale sono stati Carmen Di Pietro da una parte e Jeremias Rodriguez dall’altra. Il motivo del contendere è ancora una volta il cibo e nel dettaglio i pezzi di cocco che a detta degli altri naufraghi sarebbero stati sottratti proprio dalla showgirl. L’argentino avrebbe deciso come distribuire il cibo e parlando a nome dell’intero gruppo avrebbe decretato che Carmen sarebbe stata proprio l’ultima a prendere il suo pezzetto di cocco.

Un vero e proprio affronto al cospetto del quale la Di Pietro avrebbe commentato adirata: “Ma che è matto questo qui? Scusatemi ma lo sentite? Ma stiamo scherzando. Allora non sto più a questo gioco. Tu non è che puoi comandare la mia vita al punto di dirmi quando mangio”. Carmen ha quindi contestato l’atteggiamento del ragazzo tuonando ancora: “Io non l’avrei nemmeno preso tra le prime, però voglio decidere io. Uno che mi viene a dire ‘ tu lo devi prendere per ultimo’ non mi piace. Mi sento costretta e non è bello”.











