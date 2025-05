Una vita in tv e nel mondo dello spettacolo, tra reality show ed esperienze che l’hanno messa al centro dei riflettori soprattutto tra gli anni novanta e i duemila. La sua carriera è cominciata in teatro, poi Carmela Tonto – il vero nome di Carmen di Pietro – ha conquistato spazio nel panorama televisivo italiano. Dal punto di vista della vita privata e del gossip, ha fatto discutere la sua storia d’amore con il giornalista Sandro Paternostro. A far storcere il naso dell’opinione pubblica era l’enorme differenza di età tra i due: lui infatti aveva 75 anni mentre lei 33.

Oggi la showgirl attira spesso l’attenzione per le sue sparate esuberanti, tra gaffe e battute fuori dalle righe. Anche i ritocchi estetici tengono banco, malgrado Carmen di Pietro neghi quasi tutto. La Di Pietro, infatti, ha ammesso di aver fatto solo qualche punturina nel corso degli anni e di non essersi mai sottoposta ad interventi, ad eccezione del seno.

Per quanto riguarda le questioni di cuore, dopo la morte del primo marito, Carmen di Pietro si è innamorata di Giuseppe Iannoni, il padre dei suoi due figli Alessandro e Carmelina. “Essere mamma è la cosa più bella del mondo. I miei figli sono la mia forza e la mia ispirazione”, aveva raccontato qualche tempo fa la showgirl.

La storia d’amore con Iannoni si è conclusa nel 2016 e da allora sembra che Carmen non abbia più sentito le farfalle al cuore. Dal punto di vista lavorativo continua ad essere molto attiva, avendo preso parte negli anni a diversi programmi di punta in Rai e in Mediaset, con le esperienze all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello. In Honduras, tra l’altro, partecipò proprio assieme al figlio Alessandro.

