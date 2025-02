Carmen Di Pietro e il rapporto con l’ex compagno Giuseppe Iannoni

Carmen Di Pietro è un personaggio televisivo che, dopo aver partecipato a diversi reality e programmi televisivi, è tra gli ospiti della puntata di Stasera tutto è possibile in onda oggi, martedì 4 febbraio 2025. Carmen Di Pietro ha conquistato la popolarità sposando il giornalista Sandro Paternostro. il matrimonio tra i due fece molto discutere a causa della differenza d’età. Dopo la morte del marito, a distanza di tempo, Carmen Di Pietro ha ritrovato l’amore con Giuseppe Iannoni con cui ha avuto due figli: Alessandro e Carmelina.

Nonostante l’amore e la presenza di due figli, Carmen Di Pietro non si è mai sposata. “Mi hanno criticata perché non mi sono mai risposata in Comune ma solo in chiesa per non perdere la pensione di reversibilità. È vero, la pensione arriva ancora. Ma io avevo pensato di sposarmi con il mio ex compagno, ma abbiamo avuto delle incomprensioni. Ora con lui c’è un rapporto bellissimo”, ha detto.

Carmen Di Pietro e il rapporto con i figli Alessandro e Carmelina

Carmen Di Pietro è una mamma super presente nella vita dei figli Alessandro e Carmelina. Con il primogenito Alessandro, Carmen ha vissuto anche l’esperienza da naufraga partecipando all’Isola dei Famosi dove ha dato vita a simpatici siparietti tra mamma e figlio. In merito al rapporto tra Carmen e i figli, l’ex compagno Giuseppe Iannoni, in un’intervista rilasciata a Fanpage, ha detto:

“Ci tiene ad indirizzare i suoi figli sulla giusta via. Il loro rapporto è lo stesso anche a casa. Carmen può sembrare pressante, ma Alessandro sa farsi valere. Se sa che sua madre gli dirà sei volte di lavarsi i denti, alla seconda fa già finta di nulla”.

