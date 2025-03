Carmen Di Pietro, nata nel 1965, è un sexy symbol degli anni ’90 e 2000. Nata a Potenza e da sempre appassionata di spettacolo, ha iniziato a fare i provini in giro per l’Italia, pur avendo pochi soldi e dormendo nei treni. La popolarità l’ha raggiunta nei primi anni Novanta con Gianni Ippoliti, con numerose partecipazioni televisive sulla Rai. Dopo essersi affermata come attrice di spettacoli teatrali e pellicole cinematografiche, ha condotto anche diverse trasmissioni locali, come “Miss Italia”. La carriera di Carmen Di Pietro è cominciata al Teatro La Chanson di Roma. È poi arrivata a calcare palchi ben più importanti come quello dell’Ariston di Sanremo, con uno spettacolo di cabaret. L’esordio, però, è arrivato ben prima nella commedia erotica.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si lasciano al Grande Fratello?/ "Possiamo rimanere ottimi amici"

Carmen Di Pietro, infatti, ha esordito al cinema a soli 21 anni interpretando un film erotico. Più avanti ha interpretato altri ruoli nello stesso genere, arrivando a lavorare anche con Tinto Brass. In televisione, come abbiamo già detto, ha esordito con Gianni Ippoliti. Più avanti Carmen Di Pietro è stata opinionista in una serie di trasmissioni come La Vita in Diretta e Domenica In. Ha partecipato anche a reality show come L’Isola dei Famosi e più avanti il Grande Fratello VIP. Nel 2021 è entrata nel cast di Avanti un altro mentre nel 2022 ha partecipato nuovamente, tantissimi anni dopo, a L’Isola dei Famosi, questa volta in compagnia del figlio Alessandro.

Dieta di Noemi: come ha fatto a perdere a perdere peso/ "Curato il corpo rispettando i tempi"

Carmen Di Pietro e i ritocchini estetici: “Quella volta in aereo…”

Parlando dei ritocchini estetici che ha fatto nel corso degli anni, Carmen Di Pietro ha raccontato: “Tutte punturine”, ricordando quella volta che in aereo le scoppiò un seno, rifatto. Rispondendo alla domanda se la sua sia o meno una tv trash, Carmen Di Pietro ha spiegato: “Trash è spazzatura, non mi sento così”. Dunque, il volto noto della tv, che negli anni si è dedicato a film, teatro ma soprattutto reality, si sente soddisfatto del percorso fatto nel mondo dello spettacolo.