Showgirl e sex symbol degli anni ’90 e 2000, Carmen Di Pietro è nata a Potenza mia dopo aver vissuto la sua prima infanzia in Basilicata, si è trasferita a Salerno con la famiglia. Dopo essersi diplomata all’istituto magistrale, ha iniziato a fare i primi provini nel mondo dello spettacolo, cercando fortuna. Con i pochi soldi messi da parte si è spostata in tutta Italia, dormendo sui treni e cercando di raggiungere il successo. E in effetti, così è andata. Nei primi anni Novanta, dopo aver partecipato a diverse trasmissioni televisive con Gianni Ippoliti, Carmen Di Pietro ha ottenuto la notorietà sperata.

Dopo aver partecipato a programmi tv vari, Carmen è diventata un simbolo della commedia sexy all’italiana, grazie al suo aspetto sensuale e attraente. Ha recitato in diversi film del filone erotico e più avanti ha partecipato a numerose trasmissioni tv come L’Isola dei Famosi (due volte), il Grande Fratello Vip ma anche La Talpa. Inoltre in più stagioni è stata opinionista in diverse trasmissioni come Domenica In e Pomeriggio Cinque.

Carmen Di Pietro, chi è: un matrimonio (discusso) con Sandro Paternostro

Nella vita privata, Carmen Di Pietro ha sposato il giornalista e conduttore Sandro Paternostro, di 40 anni e anche più, più grande di lei. I due sono convolati a nozze nel 1998, dopo cinque anni di fidanzamento. Il loro rapporto fece non poco scalpore per via della grande differenza di età. Carmen è rimasta vedova nel 2000, quando il marito è morto per complicazioni legate al diabete. La showgirl non si è più risposata, non nascondendo il motivo: lo ha fatto per non perdere la pensione da più di 3000 euro al mese.

Dalla relazione con Giuseppe Iannoni, conosciuto più avanti, Carmen Di Pietro ha avuto due figli: Alessandro Iannoni, nato quando l’attrice aveva 36 anni, e Carmelina, venuta al mondo sette anni più tardi. La storia con il compagno è terminata nel 2016: i due si erano sposati in chiesa ma mai con rito civile, proprio per non perdere lei la pensione di reversibilità.