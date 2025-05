Nel passato sentimentale di Carmen di Pietro, oltre al primo e unico marito Sandro Paternostro, ci sono Giuseppe Iannoni e Matteo Alessandroni. E’ bene fare una distinzione tra questi ultimi due, perché il primo ha rappresentato una storia comunque importante per la showgirl, mentre il secondo è stato fondamentalmente un flirt. Ma partiamo con ordine: dopo la fine del matrimonio con il celebre giornalista Sandro Paternostro, Carmen Di Pietro ha incontrato Giuseppe Iannoni.

Tra i due la scintilla è scoccata fin da subito, dando il via ad una storia che è durata ben sedici anni e da cui sono nati due figli, Alessandro e Carmelina. La separazione, avvenuta consensualmente, non ha lasciato particolari strascichi e infatti oggi i due ex compagni vanno ancora d’amore e d’accordo.

Carmen Di Pietro, dopo la fine della relazione con Giuseppe Iannoni il flirt con Matteo Alessandroni?

Conclusasi la relazione con Giuseppe Iannoni, Carmen Di Pietro ha dato l’idea di aver tirato i remi in barca per quanto riguarda l’amore. Tuttavia, dopo un periodo trascorso in solitudine, la showgirl si sarebbe invaghita di Matteo Alessandroni, un personal trainer con cui sarebbe durata appena pochi mesi. Non a caso Carmen di Pietro ha sempre gettato acqua sul fuoco a proposito delle tante voci e rumor su questa storia d’amore, minimizzando e ridimensionando tutto.

In questo caso la rottura è stata più turbolenta, dato che Matteo Alessandroni aveva fatto intendere di essere stato usato dalla showgirl per ritrovare slancio in termini di visibilità. Da quel momento così Carmen di Pietro ha smesso di dare importanza al gossip, lasciando decadere questo flirt o presunto tale nel dimenticatoio. Oggi nella vita sentimentale di Carmen non sembra esserci spazio per altri uomini e l’attrice pare sia felicemente single.

