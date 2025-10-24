Gli amori 'noti' di Carmen Di Pietro, è stata sposata con Sandro Paternostro e ha avuto una relazione con Iannoni e Maradona, la showgirl rifiutò Stallone.

Carmen Di Pietro nelle scorse settimane è tornata sul piccolo schermo, sta partecipando per la seconda volta a Tale e Quale Show, l’amatissimo talent show condotto da Carlo Conti su Rai Uno. Stasera verrà trasmessa in prima serata la quinta puntata e con la sua incredibile determinazione la showgirl proverà a stupire tutti. Tanti sono i successi che è riuscita a conquistare nel corso della sua lunga carriera. Spesso è finita al centro dell’attenzione anche per la sua sfera personale.

In passato Carmen Di Pietro è stata legata sentimentalmente a personaggi molto noti nel mondo dello spettacolo. Nel 1993 ha iniziato una relazione con il noto giornalista Sandro Paternostro, cinque anni dopo sono convolati a nozze. La loro fu una relazione assai chiacchierata per via dell’importante differenza di età, quando si sono sposati lei aveva 33 anni, lui invece 76. In varie occasioni l’attrice ci ha tenuto a precisare che stava benissimo con lui ed è per questo che non pensava affatto all’età. Per lei era tutto e riusciva a trasmetterle un senso di protezione, quando nel 2000 è morto è stato davvero difficile affrontare la perdita. A distanza di 25 anni lo ricorda ancora con immenso affetto, più volte ha detto che non lo dimenticherà mai.

La relazione di Carmen di Pietro con Giuseppe Iannoni e il flirt con Maradona: fu lei a rifiutare Stallone

Per circa sedici anni la splendida attrice è stata legata sentimentalmente a Giuseppe Iannoni, dal loro amore sono nati i figli Alessandro e Carmelina. Nonostante la lunga relazione non si sono mai sposati, lei un anno fa a Belve ha fatto sapere che non voleva rinunciare alla pensione di reversibilità di Paternostro. In più occasioni parlando della loro rottura ha fatto sapere che è stata serena, di comune accordo decisero di separare le loro strade e continuano a provare una grande e reciproca stima. In una passata intervista aveva detto che con lei è sempre stato un uomo premuroso e dolce.

Carmen di Pietro in passato ha anche avuto un flirt con Maradona, però è durato pochissimo. Anche Sylvester Stallone aveva manifestato un particolare interesse per lei. Si erano conosciuti durante una cena con il suo agente, dopo l’incontro lui le mando delle rose rosse. Ci furono diversi inviti, lei però era molto frenata, non parlava nemmeno l’inglese ed era difficile capirsi. A Belve aveva ammesso che tra loro c’è stato qualcosa, però è durata pochissimo perché lei decise di fare un passo indietro. Aveva poi aggiunto: “È finita così, magari se avessi voluto sarei potuta andare ad Hollywood e diventare la signora Stallone”.