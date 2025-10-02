Carmen Di Pietro ricorda la storia con Sandro Paternostro: "Volevo una famiglia allargata con i suoi figli"

Carmen Di Pietro torna a parlare e lo fa nel salotto de La vita in diretta da Alberto Matano. La celebre showgirl, da qualche giorno tornata a partecipare a Tale e Quale Show di Carlo Conti nei panni della ripetente, ha parlato nel format pomeridiano del primo canale dove si è lasciata andare a delle dichiarazioni molto curiose. Carmen Di Pietro è intervenuta a La vita in diretta, lasciandosi andare a delle confessioni anche piuttosto intime, anche riguardo alla storia d’amore vissuta con Sandro Paternostro, il giornalista venuto a mancare nel 2000 dopo alcune complicazioni dovute al diabete.

“Ho sfiorato la depressione tanti anni fa, quando dovevo sposarmi con Sandro avevo tutti contro” ha confessato la showgirl nel salotto de La vita in diretta. Una pagina nera che Carmen Di Pietro ha raccontato senza filtri, rivolgendosi anche ai figli dello stesso Paternostro: “Non capisco perché mi abbiano ostacolata, potevamo essere una famiglia” ha confessato la showgirl che si guarda indietro con nostalgia.

Carmen Di Pietro e l’amore con Sandro Paternostro

Erano gli anni ’90 quando la showgirl e Paternostro occuparono le prime pagine di cronaca rosa, Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro vissero una pagina davvero felice, nonostante le polemiche che scatenarono.

La showgirl e il giornalista si sposarono poi nel 1998, coronando il loro sogno d’amore, ancora oggi Carmen Di Pietro ricorda con grande nostalgia gli anni vissuti al fianco di Sandro Paternostro, con il quale a suo dire ha vissuto la pagina più bella della sua vita. Oggi Carmen Di Pietro vive una nuova pagina della sua vita, sempre molto vicina al figlio Alessandro Iannoni, nato dalla storia poi finita tra la Di Pietro e Giuseppe Iannoni.

