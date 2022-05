Carmen Di Pietro/ Confessione hot ad Alessandro all’Isola dei Famosi, è polemica sui social

Carmen Di Pietro non ha mai usato filtri e sarà anche per questo che a L’Isola dei Famosi 2022 ha riscosso l’ennesimo successo di pubblico e critica. Stavolta però alcuni hanno polemizzato su una confidenza troppo bollente fatta al figlio proprio in Honduras. Dapprima ha svelato una delle sue ultime uscite romantiche: “Sono andata a cena con un uomo e questo mi parlava della moglie da andare a trovare al cimitero“. Fin qui niente di strano fino a quando le telecamere scovano una dichiarazione piuttosto particolare da fare a un figlio, la donna infatti pare aver svelato ad Alessandro Iannoni di non aver rapporti sessuali da circa sette anni. In un rapporto di una madre con un figlio adulto in realtà non c’è assolutamente niente di strano, ma il pubblico l’ha presa in questo modo del tutto particolare accusando Carmen di avere esagerato.

Carmen Di Pietro, ennesima discussione all’Isola dei Famosi

L’ultima discussione che ha visto protagonista Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi 2022 è nata a causa della divisione di tredici cocchi. La donna ha deciso di tenerne uno per sè scatenando le ire degli altri naufraghi che patiscono la fame. Questo suo atteggiamento non è piaciuto soprattutto a Roger, ma Guenda è riuscita a calmare gli animi degli altri suoi compagni cercando di mediare le posizioni. Carmen di Pietro è entrata nell’occhio del ciclone a causa della sua antipatia nei confronti della nuova naufraga Maria Laura De Vitis, vittima di pregiudizi e critiche senza alcun fondamento. Gelosa per suo figlio ha cercato di attirarlo verso di sè per non stringere amicizia con le nuove arrivate sull’isola. Le frasi di Carmen non sono passate inosservate durante la puntata in diretta, dove il pubblico ha assistito alla sua scenata negando il saluto alle nuove arrivate. Il suo atteggiamento protettivo nei confronti di Alessandro ha fatto nascere delle critiche da parte del pubblico che ha avuto delle reazioni negative sui social e ha creato malumori tra i naufraghi.

Carmen Di Pietro, si è rotto qualcosa col pubblico?

Carmen Di Pietro sino a questo momento era molto amata dal pubblico a casa de L’Isola dei Famosi che ha seguito con attenzione le mosse di mamma e figlio, sino a quando sono stati una coppia. La loro separazione è stata fondamentale per sviluppare una propria individualità all’interno del gioco. Pian piano Alessandro si è allontanato da sua madre, cercando di vivere la sua avventura in solitaria ma Carmen è devastata da questo atteggiamento attuato da suo figlio. Nelle prossime puntate vedremo come Carmen affronterà questa separazione forzata, nel frattempo possiamo seguire le se giornate attraverso i canali ufficiali Mediaset e vedere se qualcosa si è rotto col pubblico.

