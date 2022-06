Carmen Di Pietro corteggia Luca Daffrè?/ Valzer e casque sensuale in spiaggia…

Carmen Di Pietro e il ballo con Luca Daffrè

Tra le naufraghe più contente dell’arrivo in Honduras di Luca Daffrè c’è sicuramente Carmen Di Pietro che non ha mai nascosto di apprezzare molto la bellezza del naufrago dell‘Isola dei Famosi 2022 che, pur avendo cominciato il reality con qualche settimana di ritardo, è riuscito comunque a conquistare la finale e il pubblico. Nelle scorse settimane, Carmen e Luca hanno regalato dei momenti di leggerezza al pubblico con la Daffrè che, durante un momento di gioco, ha chiesto a Luca di essere il suo “toy boy”.

Nelle scorse ore, così, Carmen e Luca, in vista del rientro in Italia, si sono divertiti insieme in Honduras regalando al pubblico, ma anche agli altri naufraghi, un momento divertente. Sulle note de “Il valzer del moscerino” di Cristina D’Avena, intonato dalla stessa Carmen, i due hanno improvvisato un ballo con un casque finale.

Carmen Di Pietro e Luca Daffrè divertono il pubblico

“Le ultime ore trascorrono all’insegna dell’allegria e del divertimento a Cayo Paloma!“, si legge nella didascalia del video del ballo di Carmen e Luca pubblicato dalla pagina Instragram dell’Isola dei Famosi. Un momento di leggerezza e di divertimento per i naufraghi che stanno trascorrendo tranquillamente le ultime ore prima della finale.

“Luca Daffre e Carmen Di Pietro diventeranno ballerini professionisti ad Amici!” commenta divertito un utente. C’è, tuttavia, chi preferirebbe vedere Luca ballare con Maria Laura De Vitis con cui il feeling, nelle ultime settimane, è cresciuto. In attesa di capire cosa accadrà con Maria Laura, Luca si gode la compagnia e la simpatia di Carmen Di Pietro.

