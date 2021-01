Carmen Di Pietro: “Covid? Un calvario”/ “Sono furiosa! Ho seguito tutte le regole…”

Solo pochi giorni fa, Carmen Di Pietro raccontava con un post su Instagram di aver contratto il Covid. Oggi, in diretta a Pomeriggio 5, ha raccontato a Barbara D’Urso e ai suoi telespettatori come ha scoperto di aver contratto il virus. “Come sto? Tutto sommato sto bene, tranne un po’ il respiro affaticato. – ha esordito la Di Pietro – Non sento più i sapori, ma è il minimo comunque, l’importante è che respiro bene.” Così ha spiegato: “Tutto è iniziato da un dolore al nervo sciatico, cosa di cui non ho mai sofferto. Chiamo la dottoressa che mi chiede se in famiglia ci fosse qualcuno con la febbre e effettivamente c’era mio figlio Alessandro con la febbre a 38. Immediatamente ho fatto il tampone e ho scoperto che la mia carica virale era altissima. Da lì è iniziato il mio calvario.”

Carmen Di Pietro, come sta dopo aver contratto il Covid? “Sono arrabbiatissima”

Tutta la famiglia di Carmen Di Pietro ha dunque contratto il virus. L’unica a non avere il Covid è la figlia più piccola della Di Pietro, Carmelina, che rimane barricata nella sua camera. Carmen, in diretta a Pomeriggio 5, ha poi ammesso di essere furiosa: “Io sono molto arrabbiata ma con me stessa. Io ho seguito tutte le regole e mi sono presa il virus, probabilmente avrò fatto una cosa inconsapevole, magari mi sono strofinata l’occhio e non dovevo, perché poi ho infettato anche mia mamma che ha 75 anni.” La preoccupazione maggiore è infatti proprio per la sua mamma che, essendo anziana, potrebbe maggiormente risentire dei sintomi del virus.



