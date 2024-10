Carmen Di Pietro accusata dalla cantante Wanda Fisher: cos’è successo

Carmen Di Pietro finisce in tribunale? Di certo non sono leggere le accuse lanciate alla showgirl da una nota cantante, decisa ad ottenere il suo risarcimento dopo tanti anni. Stiamo parlando di Wanda Fisher, cantante che già in passato ha accusato Carmen Di Pietro di aver utilizzato la sua voce ma di averle mai dato il corrispettivo che le spettava. La storia risale a molti anni fa, quando Carmen Di Pietro ottenne successo in Spagna cantando in playback. Le canzoni non erano cantate con la sua voce, come lo stesso Cristiano Malgioglio in un’occasione ha dichiarato, bensì da Wanda Fisher. Dunque la Di Pietro fingeva che la voce fosse la sua.

E in effetti, le sue esibizioni a Tale e Quale Show 2024 palesano che la voce non abbia tutta questa intonazione invece mostrata nei suoi brani incisi. Detto questo, Wanda Fisher è tornata all’attacco contro Carmen nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Wanda Fisher: “Carmen Di Pietro mi deve mezzo milione di euro”

“Dopo quasi 20 anni non solo non mi ha chiesto scusa ma non mi ha dato neanche un soldo, mi deve mezzo milione di euro.“ ha tuonato Wanda Fisher nell’intervista. Così ha aggiunto: “Il problema è nato quando Carmen Di Pietro è diventata famosa anche in Spagna, in quel periodo stavo realizzando un disco che conteneva il brano Imagination. Lei lo cantava spacciandolo per suo”. A dimostrazione che ciò che dice è vero, la cantante chiede una prova a Carmen Di Pietro: “Vorrei che cantasse le canzoni con la sua vera voce, per dimostrare che non era lei a cantare ma io”, ha concluso Fisher. La showgirl accetterà di farlo? E, soprattutto, come reagirà di fronte a queste nuove accuse ai suoi danni?

