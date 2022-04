Carmen Di Pietro domanda hot al figlio Alessandro/ “Sei stato con una donna qui…”

Carmen Di Pietro e la domanda indiscreta ad Alessandro: “Sei stato con una donna?”

Carmen Di Pietro discute con il figlio Alessandro Iannoni. Negli ultimi giorno madre e figlio hanno avuto numerose discussioni all’Isola dei Famosi. Carmen è sempre stata molto criticata per l’atteggiamento troppo protettivo riservato al figlio. Nella giornata di ieri, Alessandro si è lamentato per il comportamento di Carmen che sarebbe diventata troppo pressante nei suoi confronti: “Essere il figlio di Carmen di Pietro è impossibile, ve lo dico per esperienza. Dalla mattina alla sera ti sta addosso, non ti lascia un minuto”. Carmen Di Pietro ha paura che qualcuno stia facendo il lavaggio del cervello al figlio. Carmen vede il figlio cambiato e non lo accetta: “Il percorso di mio figlio non mi sta piacendo, accetto tutto ma non il fatto che addirittura si stia ribellando”. Poi si è rivolta al figlio insinuando il dubbio che qualcuno lo stia manipolando magari per metterglielo contro: “Qualcuno ti sta facendo il lavaggio del cervello, come a dire che “Adesso comando io”, ha sentenziato. Poi rivolgendosi alle telecamere, Carmen Di Pietro ha aggiunto: “Qualcuno gliel’avrà fatto male il lavaggio del cervello, gli avrà detto “farai brutta figura per chi ti vede, fai la figura del bamboccione”.

Carmen teme che suo figlio possa infatuarsi di qualche donna. Edoardo Tavassi è intervenuto però facendo notare a Carmen che i suo comportamento indispettisce Alessandro: “Ma lo lasci un po’ in pace sto ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te”. Carmen Di Pietro dopo queste parole non ci ha più visto e ha chiesto ad Alessandro se fosse stato con qualche naufraga: “In che senso? Oddio, ma qui sull’Isola è stato con una donna? E chi? Non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessà sei stato con qualcuna?”.

Il rapporto tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro sembra essere incrinato. Nella scorsa puntata, Carmen ha accusato il figlio di non voler più dormire con lei: “Perché non vuoi dormire con me? Se dormi con me io ti copro, ti faccio…”. Alessandro però è stato irremovibile e non ha cambiato la sua idea. Il ragazzo preferisce essere indipendente dalla madre anche se questo comportamento ferisce Carmen: “Questa cosa mi fa stare molto male”. Proprio ad Ilary Blasi, Carmen Di Pietro sottolinea la differenza del comportamento del figlio: “Alessandro non è più il figlio di una volta, prima mi obbediva in tutto e per tutto e adesso non più. Io ringrazio l’isola che mi ha dato la possibilità di ritornare a dormire a con te e tu che fai? Te ne vai a dormire da un’altra parte”. Alessandro cerca di tranquillizzare inutilmente la madre: “Io qui mi voglio evolvere e distaccare da lei. Anche se lo spirito dell’Isola ci ha unito perché devo per forza dormire con lei? Preferisco stare da solo, però vado a mangiare con lei”.

Carmen Di Pietro però riesce a capacitarsi e dice: “Ah, a mangiare sì e a dormire no?”. Carmen Di Pietro dovrebbe iniziare a fare il suo percorso da sola senza stare a pensare troppo al figlio Alessandro che vuole viversi questa esperienza senza essere condizionato dalla madre. Si tratta pur sempre in un ragazzo giovane di 20 anni che ha scelto di partecipare al reality con la madre pur volendo dimostrare al pubblico chi è senza di lei.











